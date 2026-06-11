Senasica refuerza inspección a más de 5 millones de turistas que visitan México durante la Copa Mundial

CIUDAD DE MÉXICO.- Para evitar la introducción de plagas y enfermedades de origen animal y vegetal en México que pudieran afectar la actividad de productoras y productores mexicanos, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, a través del Servicio Nacional de Sanidad Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, llama a las y los turistas a mantenerse informados sobre los productos permitidos y prohibidos para ingresar al país durante la Copa Mundial.

A través de un comunicado, se informó que de entrar a México productos no permitidos, podrían afectar la producción y el abasto de alimentos y, en consecuencia, la actividad y el sustento de millones de productoras y productores, principalmente de pequeña y mediana escala.

Para información detallada, los visitantes pueden consultar el sitio https://bit.ly/4akO0TI, cuya información en español, inglés y francés tiene el propósito de agilizar su ingreso a México y evitar contratiempos durante el evento deportivo, que espera el arribo de más de cinco millones de turistas del 11 de junio al 19 de julio.

Granos, semillas, flores, plantas, carne fresca de cualquier especie o país, como de cerdo procedente de países con presencia de Peste Porcina Africana (PPA), quesos frescos, sándwiches, bocadillos y productos farmacéuticos, químicos y biológicos para uso o consumo animal, entre otros, se encuentran en la lista de lo que no se puede ingresar al territorio nacional.

Por instrucciones del Gobierno de México, encabezado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el Senasica opera el Sistema Nacional de Inspección en 97 puertos, aeropuertos y fronteras con un equipo de más de mil personas especialistas en medicina veterinaria, agronomía y biología, quienes inspeccionan a las y los turistas y su equipaje durante las 24 horas de los 365 días del año.En 2025 se inspeccionaron 253 mil 407 vuelos, 13 mil 349 embarcaciones marítimas (buques, cruceros y yates), 562 mil vehículos y 331 mil 903 peatones en puntos fronterizos.

Durante estas revisiones, los oficiales revisaron 12 millones 699 mil pasajeros que llegaron en vuelos internacionales, seis millones 829 mil en barco y 654 mil que ingresaron al país en auto.

Asimismo, revisaron 28 millones 990 mil 277 equipajes de turistas que viajaban en avión y 6 millones 492 mil equipajes de personas que arriban a México por barco. Retuvieron en aeropuertos 191 mil 564 kilogramos de productos agroalimentarios que no pueden ingresar al país y 23 mil 886 kilogramos en los puertos mexicanos.

En los puntos de mayor flujo turístico se encuentran binomios caninos —integrados por un manejador y un perro entrenado— para detectar aromas de frutas y verduras, productos cárnicos de cerdo y res, entre otros, los cuales podrían ser portadores de plagas y enfermedades como la PPA, la mosca del Mediterráneo o el gorgojo Khapra.Desde hace unas semanas, el organismo de Agricultura reforzó la presencia de binomios caninos y actualmente trabajan 99 canes y 77 manejadores en 20 estados.

De ellos, 71 pertenecen al Senasica, ocho operan en coordinación con la Organización de Porcicultores Mexicanos, cinco con la Agencia de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria de Jalisco y 15 arribaron recientemente a México para trabajar de manera temporal.

Los últimos binomios pertenecen al Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA) y fueron entrenados en el Centro de Adiestramiento Canino de Agricultura ubicado en Tecámac, Estado de México.Además, los aeropuertos Internacional Benito Juárez de Ciudad de México (AICM) y Internacional Felipe Ángeles (AIFA) laboran 23 y tres unidades caninas, respectivamente.

En Jalisco y Nuevo León hay seis y tres binomios.

Otros puntos considerados como estratégicos por la llegada de vuelos internacionales son Quintana Roo y Baja California, los cuales provienen principalmente de Europa y Asia, respectivamente. En los aeropuertos y puertos de Cancún, Cozumel y Tulum, el Senasica cuenta con 11 binomios caninos, mientras que en Tijuana y Ensenada hay otras tres unidades.