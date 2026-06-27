SENER niega nombramiento de Rodríguez Padilla en INEEL, tras video de agresión a su esposa

La Secretaría de Energía (Sener) sostuvo el 26 de junio de 2026 que Víctor Rodríguez Padilla, ex director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), nunca formalizó su incorporación al Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias (INEEL), luego de que se difundiera un video en el que aparece agrediendo físicamente a su esposa, la doctora en Ingeniería Física Nuclear María Felicia Jiménez Lavie, de origen cubano y profesora de la UNAM. La declaración contrasta con comunicados oficiales previos que documentaron su llegada al organismo.

“Si bien se había comunicado que se incorporaría al Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias, tras su salida de Petróleos Mexicanos, dicha incorporación nunca se formalizó”, señaló la Sener en un comunicado. La dependencia añadió que Rodríguez Padilla no ocupa actualmente ningún cargo como servidor público y que, tras los hechos del conocimiento público, no se contempla concretar su nombramiento.

La postura oficial, sin embargo, choca directamente con los registros institucionales del propio INEEL. El 1 de junio de 2026, el organismo celebró una ceremonia interna para presentar a Rodríguez Padilla como director general ante su comunidad académica, personal directivo y sindicalizado, acto que quedó documentado con fotografías y registros oficiales. Dos días después, el 3 del mismo mes y año, el INEEL difundió un boletín en el que informó el relevo institucional respecto al entonces titular, Víctor Alejandro Salcido González. “Asumo con honor y responsabilidad la Dirección General del INEEL, comprometiéndome a fortalecer sus capacidades”, declaró Rodríguez Padilla en ese acto, según el comunicado institucional. El nombramiento había sido anunciado el 14 de mayo de 2026 por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien pidió al entonces titular de Pemex asumir la conducción del INEEL tras acordar su salida de la paraestatal.

Las agresiones que detonaron la crisis institucional ocurrieron el 15 de marzo de 2026 en una propiedad residencial del municipio de Emiliano Zapata, Morelos, cuando Rodríguez Padilla aún encabezaba Pemex. Las grabaciones de una cámara de videovigilancia casera documentan golpes en el rostro y el abdomen, jalones de cabello, tapado de boca y maniobras de ahorcamiento contra Jiménez Lavie durante al menos cinco minutos, en presencia del hijo de cinco años de la pareja, quien corrió hacia las escaleras durante el ataque. La víctima, profesora de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y de origen cubano, declaró que los episodios de violencia iniciaron en 2022 y que su esposo utilizó su condición migratoria y su posición de poder para someterla. “Durante muchos años me amenazó que a él no le iba a pasar nada”, afirmó. Al momento de la difusión del material, Jiménez Lavie no había presentado denuncia formal, aunque adelantó que analiza hacerlo.

La Secretaría de las Mujeres emitió un pronunciamiento en el que reprobó los hechos, estableció contacto con la afectada para brindarle orientación, acompañamiento legal y medidas de protección, y exigió que la investigación se conduzca con perspectiva de género. “Para esta Secretaría es fundamental que cualquier acto de violencia contra una mujer sea atendido, investigado y sancionado. No podemos permitir ni toleraremos conductas que atenten contra la tranquilidad, la dignidad o la integridad de ninguna mujer”, enfatizó la dependencia. La ex titular de esa Secretaría, Citlalli Hernández Mora, publicó su “rechazo total” a las agresiones y expresó su expectativa de que el proceso legal llegue hasta sus últimas consecuencias.

Cuestionada sobre el caso durante una gira de trabajo por el estado de Chiapas, Sheinbaum Pardo descartó haber sostenido comunicación reciente con el ex funcionario y subrayó que el objetivo es el cumplimiento de la ley. “Sí, sí, que se investigue, que se investigue. Se le va a dar toda la ayuda a la mujer”, respondió ante los medios. La mandataria nacional precisó que, si Jiménez Lavie decide presentar una denuncia formal, contará con todo el respaldo institucional para hacerlo. Rodríguez Padilla no respondió a las solicitudes de postura formuladas por medios periodísticos.