Sentencian a 12 años de prisión a ‘La Vaca’, jefe del Cártel de Colima

La Fiscalía General de la República obtuvo una sentencia de 12 años de prisión contra José Bernabé Brizuela Meraz, alias “La Vaca”, fundador y líder del Cártel Independiente de Colima, también conocido como “Los Mezcales”; y contra Christian Jonathan Cuevas Sánchez, alias “El Camaney”, “El Tiburón” o “El Chino”, ambos detenidos en 2022. La resolución se dio a conocer este 26 de septiembre.

Según un comunicado de la FGR, la condena se dictó por los delitos de acopio de armas de fuego y posesión de cartuchos, ambos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

“José ‘N’ y Christian ‘N’, integrantes de un grupo delictivo, fueron sentenciados luego de que la FGR aportó las pruebas que comprobaron su responsabilidad penal”, indicó la dependencia.

El caso se originó en septiembre de 2014, cuando un cateo a un inmueble del municipio de Villa de Álvarez, Colima, derivó en el aseguramiento del armamento. La Fiscalía confirmó que ese inmueble era rentado por “La Vaca” y que Cuevas Sánchez contaba con total disposición del lugar.

Tras el cumplimiento de la orden de aprehensión, el agente del Ministerio Público de la Federación de la Fiscalía Especializada de Control Regional en Colima inició el proceso penal, que recorrió diferentes instancias jurisdiccionales por los distintos recursos interpuestos por la defensa.

“Tras la valoración de todas las pruebas aportadas tanto por la Fiscalía como por su contraparte, se consideró que existían pruebas suficientes para sentenciar a las dos personas por los delitos referidos”, sostuvo la institución.

Brizuela Meraz fue detenido la noche del 18 de agosto de 2022 en la Colonia Anzures, de la Alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México. El operativo desató una reacción violenta en el estado de Colima, con quema de vehículos, detonaciones de arma de fuego y presencia de hombres armados en la capital estatal.

El saldo de los disturbios fue de 14 vehículos incendiados y agresiones con arma de fuego contra las fachadas de tres comercios en la ciudad de Colima y en el colindante municipio de Villa de Álvarez.

La sentencia cierra un proceso que se extendió por más de una década desde el aseguramiento original del armamento, y se acota a delitos en materia de armas, sin abarcar otras conductas atribuidas a la organización criminal que ambos integraban.