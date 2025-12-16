Sentencian a 14 años de prisión a ‘El Patrón’, por atentado contra Ciro Gómez Leyva

Un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte dictó sentencia condenatoria de 14 años de prisión contra Armando Escárcega Valdez, alias “El Patrón”, por el delito de homicidio en grado de tentativa en agravio del periodista Ciro Gómez Leyva. La resolución se emitió durante una audiencia de procedimiento abreviado, donde el imputado aceptó su plena responsabilidad en los hechos.

El juez federal Edmundo Manuel Perusquia Cabañas determinó la pena tras validar los elementos probatorios presentados por la Fiscalía General de la República (FGR), que señalaron a Escárcega Valdez como el autor intelectual y coordinador logístico del ataque armado. Además de la pena privativa de libertad, el sentenciado deberá cubrir el monto correspondiente a la reparación del daño en favor de la víctima.

Durante su intervención ante la autoridad judicial, Escárcega Valdez afirmó que la orden de atentar contra el comunicador provino directamente de líderes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). El sentenciado declaró que acató las instrucciones por miedo a que la organización criminal atentara contra su vida o la de su familia si se negaba. “Recibí órdenes”, manifestó en la sala de audiencias para justificar su participación en la logística del crimen.

El ataque ocurrió la noche del 15 de diciembre de 2022, en la colonia Florida, alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México, cuando un grupo de hombres armados disparó contra el vehículo blindado en el que viajaba Gómez Leyva. Tras el atentado, Escárcega Valdez huyó a Estados Unidos (EU), donde fue detenido el 16 de octubre de 2023 en Delano, California, y posteriormente extraditado a México para enfrentar el proceso penal.

Según trascendió en los reportes judiciales, Ciro Gómez Leyva estuvo presente en la audiencia y aceptó la conclusión anticipada del proceso mediante el procedimiento abreviado. Con esta sentencia, Escárcega Valdez se convierte en uno de los principales procesados con condena firme respecto a la agresión, mientras la FGR continúa con las indagatorias para deslindar responsabilidades de otros posibles autores intelectuales de mayor jerarquía.