Sentencian a 20 años de prisión al autor material del asesinato del sacerdote Marcelo Pérez en Chiapas

Edgar “M”, autor material del asesinato del sacerdote Marcelo Pérez Pérez en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, fue sentenciado a 20 años de prisión, informó la Fiscalía General de la República (FGR).

“La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos (FEMDH), obtuvo sentencia condenatoria en contra de Edgar “M”, por haberse acreditado plenamente su responsabilidad como autor material en el delito de homicidio calificado con premeditación, alevosía y ventaja”, informó la dependencia.

El padre Marcelo Pérez fue atacado a balazos el domingo 20 de octubre del 2024 tras oficiar una misa en la capilla del Barrio de Cuxtitali, del mencionado municipio chiapaneco.

De acuerdo con la FGR, el ahora sentenciado se ubicó a las afueras de la iglesia, y después de seguir al sacerdote que acababa de presidir una ceremonia religiosa, le disparó con un arma de fuego cuando se subía a su vehículo.

“Como resultado del trabajo de la Fiscalía, el Ministerio Público de la Federación (MPF), en audiencia en el Centro de Justicia Penal Federal en Chiapas, aportó las pruebas para que el Juez decretara sentencia de 20 años de prisión”, señala el comunicado de la dependencia.

A la vez, indicaron que la investigación sobre este caso continúa para determinar las responsabilidades de más personas involucradas y para dar cumplimiento a las órdenes de aprehensión vigentes.

El padre Marcelo, como era conocido, dedicó gran parte de su vida al activismo en favor de los derechos humanos y de las comunidades indígenas en Simojovel, Pantelhó y San Cristóbal de las Casas, municipios de la región de Los Altos de Chiapas.

Su homicidio fue condenado por la a Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH): “a pesar de contar con medidas de protección y de las constantes denuncias sobre las agresiones que enfrentaba, éstas resultaron insuficientes para impedir su asesinato”.