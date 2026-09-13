Sentencian a 29 años de prisión a ‘El Flaco Salgueiro’, fundador de facción del Cártel de Sinaloa

Noel Salgueiro Nevárez, alias “El Flaco Salgueiro”, recibió una condena de 29 años y tres meses de prisión y una multa de 378 mil 472 pesos, tras ser hallado responsable de los delitos de delincuencia organizada, posesión de cartuchos y portación de armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, según información de la Fiscalía General de la República.

La pena deberá cumplirla en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, conocido como “Altiplano”, ubicado en el municipio de Almoloya de Juárez, Estado de México.

Salgueiro Nevárez fue identificado como fundador y dirigente de Gente Nueva, facción del Cártel de Sinaloa con operaciones en el estado de Chihuahua.

Según las acusaciones formuladas en su contra, “El Flaco Salgueiro” encabezaba en esa entidad una estructura que operaba para la organización criminal asentada en Sinaloa, entonces bajo el mando de Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”.

La detención ocurrió en octubre de 2011, cuando elementos de la entonces Secretaría de la Defensa Nacional lo interceptaron durante la madrugada sobre la carretera federal Los Mochis-Culiacán, mientras circulaba a bordo de una camioneta tipo pick up. En el vehículo fueron localizadas un arma larga, una corta y cargadores.

Tras la captura, el detenido quedó a disposición del Ministerio Público Federal, que inició las investigaciones correspondientes y posteriormente ejerció acción penal por los delitos relacionados con armas y delincuencia organizada.

En diciembre de 2019, el integrante de Gente Nueva fue extraditado a Estados Unidos. En mayo de 2021 se obtuvo una orden de reaprehensión en su contra, la cual permaneció pendiente de ejecución durante cinco años.

La orden se cumplimentó en junio de 2026, luego de que la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) coordinara su deportación controlada a México. Salgueiro Nevárez fue asegurado en la zona fronteriza de Matamoros, Tamaulipas, para enfrentar el proceso judicial pendiente que derivó en la sentencia.