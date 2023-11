Una jueza en Aguascalientes sentenció al ex gobernador Martín Orozco Sandoval a cuatro años de prisión y al pago de 2.2 millones de pesos por ejercicio indebido del servicio público y tráfico de influencias.

Tras darse a conocer la sentencia, el ex mandatario aseguró que no es definitivo e impugnará la decisión.

Los señalamientos se relacionan con una presunta triangulación de terrenos hecha en 2007, cuando Orozco Sandoval era alcalde de la ciudad de Aguascalientes.

En ese momento el Cabildo autorizó intercambiar un terreno de la ciudad por otro registrado a nombre de una asociación conformada por sus hijos y él.

La denuncia fue interpuesta en 2009 por el ex regidor José Luis Proa y el ex diputado Tagosam Salazar; sin embargo, en un primer momento libró la acusación por el fuero que tenía como gobernador y posteriormente tramitó un amparo para no ser aprehendido.

Actualmente el ex gobernador labora como asesor en uno de los ayuntamientos del estado.

Martín Orozco Sandoval, ex gobernador de Aguascalientes, impugnará la sentencia

En un comunicado, la oficina de prensa de Martín Orozco dio a conocer que dicha resolución ha sido notificada de manera formal a la defensa de Orozco Sandoval, sin embargo, la calificaron como de un “dudoso actuar” y aseguraron que será impugnada.

“Es una sentencia que se esperaba se dictara en ese sentido, pues lejos de ser una sentencia en la que se tomaran en cuenta aspectos estrictamente jurídicos, atendió a intereses de carácter político, con el propósito de desacreditar al ex gobernador”, dice el documento.