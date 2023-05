La jueza Gabriela Ordorica Ávila dictó las tres sentencias tras la detención del 27 de abril de 2020; sin embargo, todavía hay otras seis personas detenidas y tres prófugas. Destacan ex funcionarios públicos de Papantla, civiles y un ex reportero compañero de María Elena.

Los detenidos son Luis “N”, Alfredo “N”, Nicasio “N”, Antonio “N”, Efraín “N” (ex regidor séptimo de Papantla) y José “N” (ex reportero). Los prófugos son Jaime “N”, ‘el Ingeniero’, Ernesto “N” y Basilio Picazo Pérez, ex diputado de Papantla y ex alcalde de Coyutla.

‘El Ingeniero’ está señalado como el dueño del arma usada contra Ferral; trabajó en Obras Públicas del ayuntamiento de Papantla. Ernesto “N” es un empresario dueño de tortillerías y se le acusa de haber facilitado la moto relacionada en el crimen.



Atentado contra la libertad de expresión y las mujeres

Propuesta Cívica, organización que lleva la asesoría jurídica de la hija de María Elena, Fernanda Luna, lamentó que en el delito de homicidio el Código Penal de Veracruz no establezca una agravante cuando se comete contra periodistas.

Para Propuesta Cívica, el crimen contra María Elena también se debió haber tomado con perspectiva de género, pues, además de su trabajo para el Diario de Xalapa, su papel como madre y mujer en la sociedad era importante para considerarse en el fallo.