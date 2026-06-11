SEP acusa a la CNTE de usar el Mundial para fines políticos; Sheinbaum anuncia consulta directa con maestros

El Secretario de Educación Pública Mario Delgado Carrillo acusó a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación de mantener movilizaciones con un interés político orientado a afectar la Copa Mundial de Futbol y la imagen internacional de México, pese a que el Gobierno federal sostiene mesas de diálogo y ha presentado propuestas concretas para atender las principales demandas del magisterio disidente.

Sostuvo durante la conferencia mañanera en Palacio Nacional que las autoridades han ofrecido respuestas en materia de pensiones y respecto a la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, por lo que afirmó no comprender la persistencia de las protestas.

“Más bien es un interés político que los mueve en estos momentos, pues de tratar de afectar la Copa del Mundo o la imagen de nuestro País a nivel internacional”, acusó.

Delgado Carrillo recordó que el 10 de junio de 2026 se realizó una cuarta reunión con dirigentes de la CNTE en la Secretaría de Gobernación, encabezada por Rosa Icela Rodríguez Velázquez, con la participación de Martí Batres Guadarrama, director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y autoridades educativas.

Señaló que el Gobierno federal propuso a la CNTE participar en el diseño de la reforma que sustituirá a la USICAMM, en cumplimiento de un compromiso asumido por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo durante su campaña electoral.

“Les dijimos: para que no tengan dudas, participen en una mesa técnica y vayan dando cuenta de que se consideren sus aportaciones en la construcción de esta ley. Sin embargo, hay un rechazo a una iniciativa que todavía no existe”, sostuvo.

Respecto a la exigencia de abrogar la Ley del Issste de 2007, Delgado Carrillo reiteró que existe una imposibilidad financiera para restablecer el esquema anterior de pensiones y anunció que el Gobierno analiza la creación de una aseguradora pública para avanzar hacia jubilaciones más dignas, además del Fondo de Pensiones para el Bienestar creado durante la administración de Andrés Manuel López Obrador Miramontes.

También anunció que, al inicio del próximo ciclo escolar, se realizará una consulta nacional escuela por escuela para definir el nuevo modelo de ingreso, promoción y movilidad docente.

“No podemos quedarnos nada más escuchando a un grupo de maestros. Tenemos que ir abajo con el maestro frente a grupo para que él pueda hablar y decidir”, afirmó.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que el Gobierno Federal llevará directamente a las escuelas la discusión de los temas prioritarios del magisterio, al considerar insuficiente la interlocución con las dirigencias sindicales.

“Sin intermediarios de nadie, directo con la gente, directo con los maestros y las maestras”, afirmó.

La consulta arrancará en agosto de 2026, aprovechando las reuniones previas al regreso a clases para recoger la opinión de más de un millón de docentes en todo el País.

La Presidenta cuestionó si las propuestas del Gobierno están llegando efectivamente a los docentes de base y rechazó que la solución sea regresar al esquema anterior a la reforma educativa de Enrique Peña Nieto, en el que sindicatos y autoridades estatales controlaban el acceso a plazas, ascensos y cambios de adscripción.

2Eso generó muchísima corrupción. Es mejor que decidan las maestras y los maestros”, señaló.

Sheinbaum Pardo precisó que las mesas de diálogo con las organizaciones sindicales continuarán abiertas, pero advirtió que la discusión de las reformas pendientes ya no se concentrará exclusivamente en las dirigencias.