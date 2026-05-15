$!SEP anuncia aumento salarial del 9% a docentes en el marco del Día del Maestro y la Maestra

En el marco del Día del Maestro y la Maestra, el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo, informó que las y los docentes recibirán un aumento salarial del 9 por ciento; por lo que sería el segundo incremento en el sexenio de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Delgado Carrillo no compartió los detalles de este aumento salarial; sin embargo, señaló que estará integrado de “distintos componentes en distintos tiempos entre prestaciones y reconocimiento al salario“. “Con esto se mantiene la tendencia de recuperación en términos reales del salario de los maestros y las maestras que ha logrado ya superar en tan solo 7 u 8 años, con los gobiernos de la transformación, el rezago que se acumuló durante la larga noche neoliberal”, declaró el titular de la SEP durante el evento conmemorativo por el Día del Maestro.

“Hemos hecho un gran esfuerzo para este aumento salarial. Sé que ojalá fuera el doble, pero estamos en este marco de construcción de un nuevo país en donde los recursos públicos se distribuyen al pueblo de México y lo que podamos hacer por las y los maestros de México lo vamos a hacer por agradecimiento permanente a ustedes”, añadió la Presidenta Claudia Sheinbaum. Este mismo día, pero de 2025, la Mandataria también anunció un incremento salarial del 10 por ciento (9 por ciento en ese momento y 1 por ciento a partir de septiembre), junto con una semana más de vacaciones para las y los docentes.