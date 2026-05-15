$!SEP anuncia aumento salarial del 9% a docentes en el marco del Día del Maestro y la Maestra

En el marco del Día del Maestro y la Maestra, el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo, informó que las y los docentes recibirán un aumento salarial del 9 por ciento; por lo que sería el segundo incremento en el sexenio de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
Delgado Carrillo no compartió los detalles de este aumento salarial; sin embargo, señaló que estará integrado de “distintos componentes en distintos tiempos entre prestaciones y reconocimiento al salario“.
“Con esto se mantiene la tendencia de recuperación en términos reales del salario de los maestros y las maestras que ha logrado ya superar en tan solo 7 u 8 años, con los gobiernos de la transformación, el rezago que se acumuló durante la larga noche neoliberal”, declaró el titular de la SEP durante el evento conmemorativo por el Día del Maestro.
“Hemos hecho un gran esfuerzo para este aumento salarial. Sé que ojalá fuera el doble, pero estamos en este marco de construcción de un nuevo país en donde los recursos públicos se distribuyen al pueblo de México y lo que podamos hacer por las y los maestros de México lo vamos a hacer por agradecimiento permanente a ustedes”, añadió la Presidenta Claudia Sheinbaum.
Este mismo día, pero de 2025, la Mandataria también anunció un incremento salarial del 10 por ciento (9 por ciento en ese momento y 1 por ciento a partir de septiembre), junto con una semana más de vacaciones para las y los docentes.
Además, en 2024, el entonces Presidente Andrés Manuel López Obrador también les otorgó a las y los docentes de educación básica federalizada un aumento del 10 por ciento; mientras que en 2023 el aumento fue del 8.2 por ciento y en 2022 del 3.5 por ciento; por lo que las y los maestros llevarían al menos cinco años recibiendo aumentos salariales.
Refuerzo de pensiones y consulta en escuelas para ajustar promoción docente
Durante su conferencia de prensa de este viernes, la Presidenta también adelantó que este año se realizará una consulta en todas las escuelas del País para revisar y ajustar el sistema de promoción docente, además de que se fortalecerá el Fondo de Pensiones para el Bienestar y se revisarán medidas adicionales para mejorar las condiciones de jubilación del magisterio.
También señaló acciones relacionadas con la formación docente dentro del modelo de la Nueva Escuela Mexicana.
“Se mejoraron las condiciones de jubilación para los que están en el décimo transitorio y estamos trabajando. Hicimos cambios muy importantes en la llamada USICAMM, que es esta carrera magisterial, porque había problemas en la movilidad de los profesores y otros temas, y se hicieron cambios muy importantes”, dijo al ser cuestionada sobre las condiciones laborales del magisterio.