SEP consultará a un millón de maestros sobre uso de celulares en escuelas

La Secretaría de Educación Pública consultará a más de un millón de docentes sobre el uso de celulares y otros dispositivos digitales en los planteles escolares, como paso previo a una eventual regulación de alcance nacional, informó el Gobierno federal.

La discusión se realizará el 24 y 25 de agosto, durante la fase intensiva del Consejo Técnico Escolar, en más de 200 mil planteles de educación básica de las 32 entidades federativas del País.

Mario Delgado Carrillo, Secretario de Educación Pública, precisó que la instrucción provino directamente de la Presidenta de México.

“Nos ha instruido la Presidenta que todos los maestros y maestras opinen sobre la presencia de dispositivos digitales en las escuelas. Van a participar más de un millón de maestros en más de 200 mil escuelas”, declaró.

Añadió que el ejercicio buscará recoger propuestas del magisterio y no solo opiniones generales.

“Queremos que los maestros y las maestras propongan, debatan, de qué es lo que tenemos que hacer con la presencia de dispositivos digitales en las escuelas”, señaló.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recordó que 16 estados de la República ya cuentan con alguna regulación respecto al uso de celulares en los planteles y que la intención del Gobierno federal consiste en extender esas reglas a todo el territorio nacional, aunque después de escuchar a docentes y familias.

“Ya 16 estados de la República ya lo tienen regulado y el objetivo es poderlo regular en todo el País, pero vamos a preguntarle primero a las maestras, a los maestros cuál es su opinión”, afirmó.

La consulta se desarrollará una semana antes del inicio del ciclo escolar 2026-2027, previsto para el 31 de agosto en los niveles de preescolar, primaria y secundaria.

Sheinbaum Pardo indicó que el Gobierno federal pretende abrir posteriormente un debate nacional con madres, padres de familia y especialistas, sin imponer de inicio una decisión federal respecto a los dispositivos digitales.

“No es solamente un asunto de que el Gobierno diga: ‘vamos a hacer esto’, sino lo que queremos es que madres y padres de familia conozcan qué está ocurriendo con las redes sociales”, planteó.

Adelantó que la discusión se centrará inicialmente en el uso de teléfonos celulares en las aulas y que los siguientes pasos se analizarán conforme a las conclusiones que emitan los Consejos Técnicos Escolares.