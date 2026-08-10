SEP detecta 26 escuelas militarizadas; deben cambiar su modelo para operar

El Secretario de Educación Pública (SEP), Mario Delgado, informó que existían 26 escuelas militarizadas, las cuales deberán transformarse para evitar ser clausuradas. El pasado 29 de julio, la SEP ordenó a las autoridades educativas estatales garantizar que no exista ninguna escuela que opere bajo esquemas militarizados, dado que estos no están autorizados. La indicación se dio tras el feminicidio de Dafne Zapata Quintos en la Academia Militarizada Doenitz. “Estamos siendo muy estrictos en eso, en que las escuelas sean lugares seguros y que no representen ninguna amenaza para nuestros niños y nuestras niñas”, dijo Mario Delgado este lunes durante la conferencia de prensa matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum.

Secretario de Educación Pública, Mario Delgado. ( )

Por lo anterior, señaló que se detectaron 26 escuelas militarizadas, las cuales serán transformadas para operar con sistemas escolarizados comunes antes de comenzar el próximo ciclo escolar 2026-2027. Únicamente una institución en Tamaulipas fue clausurada. “Hay un acompañamiento por parte de las autoridades estatales y también de nosotros para que logren esa transformación porque no queremos tampoco dejar sin opciones educativas a las y los jóvenes”, dijo. Agregó que se preservarán los valores cívicos ciudadanos y el humanismo mexicano. “Porque detrás de este concepto militar y aparentemente de disciplina, en algunos casos lo que había era abusos, era maltrato y era violencia. Entonces, ninguna escuela que bajo algún concepto disfrace este tipo de abusos y violencia. No se va a permitir”, dijo.

Bachillerato Militarizado General Mariano Escobedo. ( )

Precisó que en el nivel medio superior existe un esquema que permite colegios militares; sin embargo, en educación básica, que es la que corresponde a primaria y secundaria, esto no está permitido ni autorizado. “Entonces no vamos a tener, como lo dijimos, ninguna escuela militarizada al inicio del siguiente ciclo. La educación militar le corresponde exclusivamente a la Secretaría de la Defensa Nacional y esta inicia en media superior para la preparación de quienes van a integrar el Ejército Mexicano o la Guardia Nacional”, sentenció.

El origen de la prohibición de escuelas militarizadas El conflicto sobre estas denominaciones surgió después del feminicidio de Dafne Zapata Quintos, ocurrido en la Academia Militarizada Doenitz en Tamaulipas. El caso inició con inconsistencias por parte de los trabajadores de la institución. En un principio, le comunicaron a Alejandra Quintos, madre de la menor, que su hija tenía tos y presentaba un cuadro de deshidratación; no obstante, poco tiempo después le notificaron que había perdido la vida. Por el contrario, los resultados de la necropsia efectuada por los peritos contradijeron la versión de la institución que apuntaba a un colapso de salud o a un percance accidental. Las autoridades concluyeron que la asfixia por inmersión fue la causa directa del deceso, confirmando la obstrucción de sus vías aéreas al sumergirse en un líquido. Además de la asfixia, las evaluaciones médicas revelaron la presencia de golpes y marcas de violencia física reciente en los restos de la menor.

Dafne tenía 13 años e ingresó el 13 de julio a un campamento de verano de la Academia Doenitz. Murió cuatro días después dentro de las instalaciones. ( )