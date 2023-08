Los planes de estudios serán presentados a tiempo por la Secretaría de Educación Pública, antes de distribuir los libros de texto a las escuelas del País y de que comience el ciclo escolar 2023-2024, aseguró el Presidente Andrés Manuel López Obrador este martes.

“No hay ningún impedimento, los libros van a llegar para el inicio a clases el día 28 de agosto, es el regreso a clases, van a estar ya los libros; no hay ningún juicio, amparo, que impida el que se distribuyan los libros, no hay nada que impida eso”, aseveró.

“Está planteando que no se instruye a las escuelas a los niños hasta que no se presenten los planes de estudio, pues todavía falta tiempo para la presentación de los planes de estudio”.

De acuerdo al Mandatario, las impugnaciones al contenido que su administración decidió plasmar en los libros de educación básica obedecen a intereses de los conservadores por mantener el modelo neoliberal.

“Se quitó el civismo, la ética, porque los libros de texto reafirmaban lo que sostenían las políticas neoliberales, eran libros acordes con el modelo predominante, un modelo más enfocado a lo privado, no a lo público; un modelo más enfocado hacia lo material, hacia el egoísmo, no hacia la fraternidad, la solidaridad”, justificó.

“No se han retirado, no se han retirado y no se van a retirar, porque no hay motivo o razón para retirarlos o para embodegarlos. Imagínense, estamos hablando de millones de ejemplares”.

El 29 de junio, Yadira Elizabeth Medina Alcántara, titular del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa, obligó a la SEP a someter el rediseño de los libros de texto a consultas previas y otros requisitos legales.

“[Las autoridades] no han garantizado un procedimiento participativo donde intervengan los gobiernos estatales y los especialistas en la materia educativa (los actores sociales involucrados en la educación) en lo concerniente a la determinación de los programas de estudio y en la selección de los libros de texto, tal y como les fue requerido, no obstante la inminencia del ciclo escolar 2023-2024”, sostuvo la jueza.

La SEP impugnó, ante un Tribunal Colegiado de Circuito, la resolución judicial que le ordenó suspender la impresión y entrega de los libros de texto gratuitos, en tanto se verificaba que cumplieron con los procedimientos establecidos en la Ley General de Educación.

No obstante, Medina Alcántara dio, el 31 de julio, un plazo de 24 horas a la SEP para cumplir con dicha orden judicial, al determinar que dicha Secretaría fue omisa en cumplir con la resolución de una suspensión definitiva emitida por ella el pasado 25 de mayo.

La jueza indicó que existía desacato a la suspensión, luego de que la titular de la SEP, Leticia Ramírez Amaya, y el director de Materiales Educativos, Marx Arriaga Navarro, se negaron a enviarle copias de los libros de primaria y secundaria para el ciclo escolar 2023-2024.