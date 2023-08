La Secretaría de Educación Pública puso a disposición del público en general los 33 nuevos libros de texto gratuitos para la educación primaria, mismos que serán utilizados para el ciclo escolar 2023-2024.

Leticia Ramírez Amaya, titular de la SEP, detalló que a partir de las 17:00 horas de este martes, 20 días antes del inicio del nuevo ciclo escolar, los ciudadanos iban a poder revisar los textos para los seis grados escolares, pero sólo en formato digital, en el enlace: https://libros.conaliteg.gob.mx/primaria.html?id=202308081431.

Durante una conferencia de prensa, aseguró que la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos imprimió al menos 100 millones de ejemplares, pero éstos sólo podrían ser entregados a maestros y a los alumnos.

”Les estamos diciendo que es un trabajo colectivo, desde la concepción de que tipo de educación queremos, cómo la construimos, ya están impresos, se están distribuyendo, la Conaliteg ha puesto a nuestra disposición, a través de la página, los libros de educación primaria están ahí para que todos los puedan ver, revisar, puedan hacer uso de ellos”, expresó.

Dijo a las madres y padres de familia que el objetivo de su propuesta educativa era que sus hijos tuvieran una educación científica, humanista e inclusiva, con la cual se sintieran felices y pudieran aprender el conocimiento que se necesitaba para tener una mejor vida.

Marx Arriaga Navarro, director general de Materiales Educativos de la SEP, felicitó a los maestros, tutores e investigadores que participaron en la elaboración de los 33 nuevos libros de texto gratuitos.

”Todavía no salen de los almacenes regionales y ya se están leyendo a detalle. No se van a encontrar manos de seis dedos, como en otros sexenios. No hubo entidades que quedaran fuera, ni siquiera Guanajuato. Maestras, Maestros, siéntanse muy contentos de estos libros”, destacó.

Arriaga Navarro afirmó que se llevaron a cabo 32 asambleas regionales para la elaboración de los materiales educativos, además de que se integraron mesas donde participaron representantes de la SEP federal, la Secretaría de Cultura, la Universidad Pedagógica Nacional y la Universidad Nacional Autónoma de México.

Detalló que un millón 035 mil 121 personas participaron en las consultas para la elaboración de los libros de texto gratuitos.

Por último, explicó que los nuevos libros de texto gratuitos de primaria pasaron por 507 revisiones de especialistas. Asimismo, dijo que no diría que los materiales educativos tuvieran errores, sino que se trataba de áreas de oportunidad.

Arriaga Nava recordó que cuando Emilio Chuayffet Chemor fue titular de la SEP Federal -durante la Administración de Enrique Peña Nieto-, se detectaron 117 errores en los libros de texto gratuitos.

Sostuvo que Chuayffet Chemor no fue despedido, ni se clausuraron obras con su nombre, sólo se publicó una fe de erratas.

Señaló que él ha tenido conocimiento de 20 errores en los libros de texto gratuitos que la actual SEP elaboró, según lo que ha visto en redes sociales, y afirmó que si se encontraran más, sería su responsabilidad.





INCONSTITUCIONAL NO REPARTIR LIBROS DE TEXTO, DICE AMLO

El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que era inconstitucional que los gobernadores de oposición no distribuyeran los nuevos libros de texto y acusó su actitud de “sectaria y politiquera”.

Durante su conferencia de prensa matutina, se refirió a los Gobiernos de Jalisco, Coahuila, Chihuahua y Yucatán, los cuales anunciaron que no distribuirían los nuevos libros de texto y consideró que había que conocer primero su contenido.

”Pues sería una actitud contraria a la Constitución, un acto inconstitucional”, dijo. Asimismo, reiteró que la facultad constitucional respecto a los libros de texto gratuitos era del Presidente de la República.

López Obrador aseguró además que, en su momento, el Gobierno federal respondería a las acciones legales que se habían emprendido en contra de los libros.

También advirtió, sin embargo, respecto a acciones en contra de sus políticas por parte de algunos integrantes del Poder Judicial.

”Sí, se van a contestar todos los asuntos legales, se va a actual, pero una vez que se conozcan los contenidos de los libros de texto, pues vamos también a escuchar a la gente de Guanajuato, a la gente de Chihuahua, a la gente de Coahuila qué opina, porque los gobernadores y la gobernadora de Chihuahua, están actuando de manera sectaria y politiquera [...] Pero como están los jueces y los magistrados, y los ministros, todo puede suceder. Ya estamos viendo cómo me quieren silenciar”, comentó.

Recordó acciones similares de grupos conservadores en contra de los libros de texto durante el Gobierno del Presidente Adolfo López Mateos cuando se inició con estos libros gratuitos y que se ubicaban también en las entidades en donde en la actualidad había una actitud contraria.

”En la democracia manda el pueblo, hay que gobernar obedeciendo. Vamos a ver qué dice la gente en esos estados que se van a ir manifestando, expresando si están de acuerdo o no están de acuerdo, aparte del proceso legal. Tenemos nosotros la facultad de acuerdo con la Constitución, para llevar a cabo la elaboración de los libros de texto”, reiteró.

El Presidente de la República recordó que su Gobierno estará informando respecto al contenido de los libros en conferencias vespertinas diarias con expertos en Palacio Nacional, lo cual esperaba contribuir a hablar de los contenidos y quitar ideas preestablecidas.

”Hablan de que con los libros se va a inyectar el virus del comunismo. La verdad es grotesco, es absurdo. No solo no tiene sustento, sino que es un pronunciamiento extremista, irracional, de mala fe. Entonces, por eso se va a dar a conocer qué contienen los libros, que fueron hechos por maestros, pedagogos, especialistas”, finalizó.