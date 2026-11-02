SEP inicia restricción al uso de celulares en aulas del país

A partir del 3 de noviembre de 2026, la Secretaría de Educación Pública (SEP) comenzará a aplicar la restricción al uso de teléfonos celulares y otros dispositivos personales en los planteles de educación básica, media superior y superior del país. Las reglas permiten su uso solo con fines educativos y en casos excepcionales.

Las disposiciones se difundieron desde septiembre de 2026 en el Diario Oficial de la Federación (DOF). En educación básica, el uso de dispositivos se autorizará ante emergencias personales, por motivos de discapacidad, accesibilidad, inclusión y necesidad de salud, así como para atender necesidades particulares y extraordinarias. Fuera de esos supuestos, los alumnos deberán dejar los aparatos en casa o mantenerlos guardados durante toda la jornada escolar, incluido el recreo.

Para los docentes, el acuerdo establece que deberán ser ejemplo en el uso seguro y responsable de los dispositivos. En educación media superior, la SEP fijó en un decálogo que se limitará el uso no pedagógico de los aparatos durante la jornada y que cada plantel definirá la forma de hacerlo mediante consultas y acuerdos con su comunidad educativa.

Entre las opciones previstas están mantener los equipos guardados; retirarlos y depositarlos en un espacio bajo custodia de las autoridades escolares; permitir su uso solo en determinados horarios y espacios; impedirlo durante toda la jornada, o fijar días específicos para emplearlos como herramientas de aprendizaje.

En educación superior, la dependencia federal señaló que se fomentará el uso responsable y seguro de los dispositivos durante toda la jornada, conforme a los acuerdos de cada comunidad educativa y a las disposiciones de las autoridades e instituciones correspondientes.

En los días previos al arranque de la medida, las escuelas realizaron asambleas con madres y padres de familia, tutores y otros integrantes de las comunidades educativas para informar sobre las disposiciones y construir acuerdos.