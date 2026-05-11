$!SEP mantiene sin cambios el calendario escolar 2005-2026

Tras el anuncio del Secretario de Educación, Mario Delgado, sobre el adelanto del cierre del ciclo escolar el 5 de junio, autoridades de educación de las 32 entidades federativas acordaron mantener el calendario escolar 2025-2026 sin cambios y concluir el ciclo el próximo 15 de julio, conforme a lo previsto.

“Luego de un proceso de liberación colectiva, se mantiene vigente el calendario escolar 2025-2026 para las escuelas públicas y particulares, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de junio de 2025”, indicó la SEP en un comunicado.

La medida expuesta planteada por Mario Delgado, con el argumento de las altas temperaturas registradas en el País y la celebración del Mundial de Futbol, había provocado polémica en todo el País.