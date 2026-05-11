$!SEP mantiene sin cambios el calendario escolar 2005-2026

Tras el anuncio del Secretario de Educación, Mario Delgado, sobre el adelanto del cierre del ciclo escolar el 5 de junio, autoridades de educación de las 32 entidades federativas acordaron mantener el calendario escolar 2025-2026 sin cambios y concluir el ciclo el próximo 15 de julio, conforme a lo previsto.
“Luego de un proceso de liberación colectiva, se mantiene vigente el calendario escolar 2025-2026 para las escuelas públicas y particulares, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de junio de 2025”, indicó la SEP en un comunicado.
La medida expuesta planteada por Mario Delgado, con el argumento de las altas temperaturas registradas en el País y la celebración del Mundial de Futbol, había provocado polémica en todo el País.
La decisión original de la SEP implicaría una reducción del calendario escolar de entre 190 y 195 días efectivos a un rango de 157 a 160 días, lo que representaría la pérdida de más de un mes de clases para cerca de 30 millones de alumnos de educación básica en todo el País.
“El cierre del ciclo escolar representa un momento pedagógico clave para consolidar aprendizajes, realizar evaluaciones formativas y fortalecer las trayectorias educativas de las y los estudiantes, por lo que se convoca al magisterio y a las familias a reforzar el acompañamiento en esta etapa”, indicó la SEP.
El Secretario de Educación subrayó que el Gobierno de México mantendrá la flexibilidad necesaria para atender las particularidades regionales del País, especialmente en aquellas entidades que enfrenten condiciones extraordinarias, como altas temperaturas o los requerimientos logísticos derivados del Mundial de Futbol.
Explicó que cualquier ajuste local se realizará conforme a lo establecido en la Ley General de Educación, en coordinación con las autoridades educativas estatales y garantizando en todo momento el cumplimiento de los planes y programas de estudio, con el propósito de proteger el bienestar y el aprendizaje de las y los estudiantes.