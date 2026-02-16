SEP nombra a Nadia López como titular de Materiales Educativos, en sustitución de Marx Arriaga

La Secretaría de Educación Pública informó el nombramiento de Nadia López García como nueva titular de la Dirección General de Materiales Educativos, en sustitución de Marx Arriaga Navarro, tras la decisión del Gobierno federal de realizar cambios en los libros de texto gratuitos.

La designación se comunicó a través de las cuentas oficiales de la SEP en redes sociales, donde la dependencia destacó la trayectoria profesional de la funcionaria en el ámbito pedagógico y cultural.

En su anuncio, la SEP presentó a Nadia López García como pedagoga, poeta indígena y activista en derechos educativos y culturales, y confirmó que asumirá la conducción de la Dirección General de Materiales Educativos, área responsable de la elaboración, actualización y distribución de los libros de texto gratuitos en el país.

La dependencia subrayó que el nombramiento forma parte de los ajustes internos en la estructura educativa federal vinculados al proyecto de la Nueva Escuela Mexicana.

La salida de Arriaga Navarro se originó por diferencias respecto a las modificaciones que el Gobierno federal impulsó en los contenidos de los libros de texto gratuitos.

Según la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el ex funcionario no aceptó realizar cambios a los materiales vigentes, lo que llevó a la determinación de relevarlo del cargo y proponerle otras alternativas de trabajo dentro de la administración.

Sheinbaum Pardo explicó que a Arriaga Navarro se le ofrecieron distintas opciones laborales, entre ellas la posibilidad de encabezar un consulado, además de otras responsabilidades dentro del propio Gobierno federal, en reconocimiento a la labor que desempeñó al frente de la Dirección General de Materiales Educativos.

Sostuvo que la decisión no implicó un desconocimiento del trabajo realizado, sino un ajuste para alinear la política educativa con la nueva etapa de su Gobierno.

Reiteró que la administración mantiene su respaldo a la Nueva Escuela Mexicana y a los libros de texto gratuitos como herramienta central del modelo educativo público.

Señaló que la sustitución en la dirección de Materiales Educativos no significa la cancelación del proyecto, sino su actualización, e insistió en que el Gobierno federal preservará los principios pedagógicos que inspiran la propuesta educativa.

En sus declaraciones, afirmó que los libros de texto gratuitos se consideran materiales perfectibles y sujetos a revisión constante.

Indicó que maestras y maestros han planteado la necesidad de contar con guías específicas para el uso de los libros en el aula, respetando la libertad de cátedra del magisterio y su capacidad para adaptar los contenidos a las realidades de cada comunidad escolar.

Sheinbaum Pardo agregó que el Gobierno federal busca fortalecer los materiales educativos mediante un proceso de revisión que incorpore observaciones del personal docente y fomente el cuestionamiento crítico de las y los estudiantes.

Destacó que la actualización de los libros de texto formará parte de una estrategia más amplia para consolidar la Nueva Escuela Mexicana y responder a las demandas del sistema educativo nacional.

La SEP no detalló en su comunicado los cambios específicos que impulsará la nueva titular en los contenidos de los libros de texto gratuitos ni el calendario preciso para su implementación.