Alrededor de 24.4 millones de estudiantes de educación básica (preescolar, primaria y secundaria) regresaron a clases este lunes para dar inicio al ciclo escolar 2023-2024.

Según datos de la Secretaría de Educación Pública, dicha cifra de estudiantes de educación básica regresaron a las aulas y serían instruidos a lo largo del año escolar por 1.22 millones de maestros, quienes trabajan en 232 mil 966 escuelas.

El ciclo escolar 2023-2024 en México tendría 190 días efectivos de clases. El fin de cursos sería el 16 de julio de 2024, con dos periodos vacacionales.

Leticia Ramírez Amaya, Secretaria de Educación, realizó una ceremonia inaugural desde la conferencia de prensa matutina presidencial con enlaces a eventos cívicos en la Ciudad de México, Durango, Michoacán, Guerrero, Baja California, Quintana Roo y Tamaulipas.

En sus mensajes, algunos mandatarios estatales -casi todos militantes de Morena- destacaron la entrega de libros de texto gratuitos, mientras que el Gobernador de Durango -del PRI- presumió los apoyos de su Administración.

Martí Batres Guadarrama, Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, dijo que en la capital de la República se entregaron casi 4 millones de ejemplares de texto gratuitos.

“Estos libros son un derecho de las niñas y los niños y factor de cohesión social, de cohesión cultural, de cohesión y de identidad nacional, y además un gran apoyo para las familias, para los padres de familia”, enfatizó.

“Por lo tanto, procedemos en la Ciudad de México con esta entrega de libros de texto gratuitos que, insisto, son derechos de la infancia y una obligación de los gobiernos entregarlos a las niñas y los niños”, manifestó Batres Guadarrama, desde una escuela en la alcaldía Venustiano Carranza.

Marina del Pilar Ávila Olmeda, Gobernadora de Baja California, informó que un millón de alumnos volvieron a las aulas en dicha entidad, de los cuales, 60 por ciento eran de educación básica, mismos que también recibieron los nuevos libros de texto gratuitos.

“Estamos entregando los libros de texto, libros de texto hechos con amor para construir a mejores profesionistas, pero sobretodo mejores ciudadanos, mejores seres humanos, con amor, a la cultura, a la patria y sobre todo a la no discriminación”, mencionó.

Esteban Alejandro Villegas Villarreal, Gobernador de Durango, aprovechó para presumir el apoyo adicional de su Administración, durante el arranque del ciclo escolar para 400 mil estudiantes, en dicha entidad.

“En Durango todo bien, están llegando los niños a las escuelas, 400 mil niños. El día de hoy también tendrán sus libros de texto gratuitos, pero aparte acá, por sus instrucciones de equidad y la igualdad estamos entregando 400 mil uniformes a niños de preescolar, primaria y secundaria, abriremos aulas digitales y también estaremos entregando 400 mil paquetes de útiles escolares Presidente, como usted nos lo indicó”, dijo.

Por último, se realizó una sección de honores a la bandera. El Gobernador de Durango dio paso a la entonación del Himno Nacional, mientras que Evelyn Cecia Salgado Pineda, Gobernadora de Guerrero, leyó el juramento de bandera desde una escuela en dicha entidad.

“Quisimos hacer lo de la ceremonia cívica porque todos los lunes en las escuelas esta misma ceremonia se realiza con mucha devoción, con mucha importancia de reconocer de dónde venimos, para saber hacia dónde vamos”, apuntó Leticia Ramírez Amaya, quien detalló detalló que en al menos en seis entidades del País no se distribuyeron los libros de texto gratuitos.

Explicó que en dos entidades las autoridades no habían entregado los libros debido a un impedimento judicial, mientras que en las otras cuatro tampoco se habían distribuido los libros a los alumnos.

“Donde no se han podido repartir los libros es en el estado de Chihuahua y Coahuila porque tanto la Gobernadora [María Eugenia] Campos [Galván], como el Gobernador [Miguel Ángel] Riquelme [Solís], han establecido una controversia constitucional, y el Ministro Luis María Aguilar [Morales] ha determinado que los libros no se repartan, por eso las alumnas y los alumnos de básica de esos estados no los tienen”, reprochó.

Asimismo, indicó que se habían repartido 95.6 millones de libros en las escuelas de 26 estados. Agregó que en Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro y Yucatán aún no se habían repartido los libros.

“Esperamos que esto avance, sin embargo la decisión sobre la utilización de los libros de texto gratuito tendrán que recaer en madres, padres de familia, maestras y maestros [...] Esperamos que esto avance [...] Por parte de la SEP, con excepción de Chihuahua y Coahuila, nosotros decimos que no hay impedimento jurídico para que nosotros cumplamos con la responsabilidad que nos corresponde que es entregar materiales para garantizar la educación”, apuntó.

“Los libros de texto gratuitos para todas las escuelas, los de arriba, corruptos, conservadores, fifís no quieren que se entreguen los libros, ya hasta metieron amparos [...] También apoyados por jueces, magistrados, ministros deshonestos, nada más que el lunes que reinicien las clases en todas las escuelas creo que en solo van a quedar pendientes tres o cuatro estados de los 32. Pero en todas ya van a estar los libros de primaria libros de texto gratuitos lo quieran o no lo quieran”, dijo el Presidente Andrés Manuel López Obrador, el sábado al encabezar un evento en este municipio de la Costa Chica de Guerrero.

JUEZ FRENA DISTRIBUCIÓN DE LIBROS DE TEXTO EN EDOMEX

El titular del Juzgado Octavo de Distrito en Materia de amparo y Juicios Federales del Estado de México, con sede en Toluca, otorgó el viernes la suspensión provisional para que no se distribuyeran los libros de textos gratuitos en esa entidad.

El juicio fue promovido por organizaciones como el Frente Nacional por la Familia y la Unión Nacional de Padres de Familia, quienes informaron que la suspensión provisional fue concedida por el juzgador federal.

Según esta información, la resolución del juicio de amparo 1255/2023 se suma a el amparo concedido en días pasados en el juicio 784/2023 del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México.

El juez federal vinculó directamente al Gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza, así como a la Secretaría de Educación del Estado de México, además de los Servicios Educativos del Estado de México, para acatar la medida.