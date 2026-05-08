SEP y estados revisarán calendario escolar tras polémica por adelanto del fin de clases

La Secretaría de Educación Pública y las dependencias educativas de las entidades federativas se reunirán el próximo lunes para revisar el calendario escolar y definir una propuesta final sobre el cierre del ciclo 2025-2026, informó Mario Delgado Carrillo, en el marco de la controversia generada por el adelanto del fin de clases al 5 de junio próximo.

El titular de la dependencia anunció la convocatoria desde Sonora, un día después de que la SEP comunicó el adelanto del calendario escolar bajo el argumento de las altas temperaturas registradas en el País y la celebración del Mundial de Futbol.

“El próximo lunes nos vamos a volver a juntar todas las secretarias y secretarios de Educación de las entidades federativas para revisar nuevamente el calendario escolar”, declaró el funcionario, quien también agradeció a los padres de familia y organizaciones sociales por sus propuestas y sugerencias respecto a los periodos de vacaciones y clases.

La decisión original de la SEP implicaría una reducción del calendario escolar de entre 190 y 195 días efectivos a un rango de 157 a 160 días, lo que representaría la pérdida de más de un mes de clases para cerca de 30 millones de alumnos de educación básica en todo el País.

La medida generó una ola de críticas de diversos sectores y abrió un debate jurídico respecto a su legalidad. La Ley General de Educación establece de forma explícita que el calendario escolar debe contemplar un mínimo de 185 días y un máximo de 200 días efectivos de clase, por lo que el adelanto al 5 de junio implicaría una posible violación a ese ordenamiento.

El anuncio de Delgado Carrillo se produjo en un contexto de señales contradictorias desde el Gobierno Federal: mientras la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo indicó durante la mañanera del 8 de mayo que el calendario no estaba definido, el titular de la SEP había confirmado previamente el cierre anticipado del ciclo escolar en la fecha señalada.