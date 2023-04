Asimismo, reiteró que no había sustento a las acusaciones de que el País se iba a militarizar y que, en dado caso de que la GN no estuviera adscrita a la Sedena, se daría continuidad a la política de Genaro García Luna, ex Secretario de Seguridad Pública, cuando la ahora extinta Policía Federal “se echó a perder y se corrompió”.

“Falta todavía ver qué van a resolver los ministros de la Corte, porque está todavía en proyecto este asunto, se va a votar pues creo que hasta la próxima semana y ojalá lo piensen bien. Si declaran inconstitucional la ley en la materia y se impide que la Guardia Nacional dependa de la Sedena va a ser un grave error, un error garrafal”, señaló el Presidente de la República.

“Sería muy irresponsable, de veras un daño al País. Y si fuese así, si resolvieran los ministros que no debe la Sedena hacerse cargo de la Guardia Nacional, como sucede en otros países. Vamos nosotros de todas maneras a cuidar que no se eche a perder, pero es muy importante inscribirla en una institución sólida, que es un pilar del Estado mexicano, la Secretaría de Defensa.

“Ojalá los ministros piensen en la seguridad de la gente, de la importancia que tiene que la Guardia Nacional dependa de la Sedena como la Fuerza Aérea, como el Ejército, estamos hablando de aprovechar escuelas, disciplina, todo el legado de una secretaría para que se mantenga con honestidad esta corporación.

“Ojalá y analicen bien el caso, profundicen, que hagan una revisión de cómo se han comportado las corporaciones policiacas en los últimos tiempos.

“Acerca de que se va militarizar el País, eso no tiene sustento, lo he dicho aquí varias veces, eso puede aplicarse en otros países, se militarizaron los países del cono sur, el Ejército mexicano es otra cosa. Aquí los militares de más alto rango, los militares de división no pertenecen a la oligarquía, no son potentados, la mayoría son hijos de comerciantes, obreros, comerciantes, mecánicos, profesionales, gente de bien, el Ejército es pueblo uniformado.

“La única manera de que la Guardia Nacional se mantenga como hasta ahora, como una corporación para realmente defender y proteger a los ciudadanos, es que dependa de la Secretaría de la Defensa, porque esto significa profesionalismo, disciplina, honestidad y rectitud”, agregó el Mandatario.