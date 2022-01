‘Sería estúpido de meter a delincuentes a mi casa’, dice Cuauhtémoc Blanco; le dejan narcomantas

“Allá en Sinaloa me pasó, me iba a la discoteca y hasta ahí”, acotó.

“Yo no voy a fiestas con delincuentes. Aunque me inviten y todo, yo me hago pendejo”, respondió el Gobernador, quien, sin embargo, reconoció que en Culiacán le llegó a ocurrir que personajes del crimen organizado le pidieron acompañarle a fiestas.

“Hay que tener precaución, a lo mejor los contras me van a balacear para que digan ‘pues ya ven, por eso le pasa esto’ [...] Yo no estoy metido ahí, ni con unos ni con otros”, dijo el Gobernador morelense, durante una entrevista para Milenio Televisión.

MORELOS._ Después de que circulara una fotografía en la que se le puede ver junto a tres presuntos narcotraficantes, Cuauhtémoc Blanco Bravo, Gobernador de Morelos, aseguró el miércoles que no tenía conocimiento de las identidades de los supuestos capos al momento de fotografiarse con ellos y que este hecho no ocurrió en el interior de su hogar, tal como señalan algunos medios de comunicación.

El mandatario afirmó que no teme que lo baleen después de que apareció una manta en una plaza en donde lo acusan de romper supuestos acuerdos con el crimen.

“Me van a inventar un historial, porque así es lamentablemente la política [...] Estos grupos que piensan que estoy con ellos, que piensen lo que quieran, no vamos parar hasta que este estado tenga paz”, añadió.

“Y van a encontrar muchas [fotografías]. Mira, mi relación con estos delincuentes, a dos los agarramos, uno falleció en el penal y el otro está prófugo y lo vamos a detener. Y se los vuelvo a repetir: yo no pacto con delincuentes y así como me tomé esas fotografías”, insistió Blanco Bravo.

“Me tomé con gente de Culiacán en un bar, pero yo no sé quiénes son, yo no le voy a preguntar a la gente: ‘oye ¿a qué te dedicas?’ Yo me tomo fotos con todo el mundo porque a mí no me gusta ser grosero. Así siempre he sido y así voy a ser, aunque les duela”, agregó el Gobernador de Morelos.

“No, no lo recuerdo [la fecha de la fotografía]. Muchos dicen que es en mi casa. ¿Tú crees que voy a meter a tres delincuentes en mi casa? Estaría estúpido [...] Yo nomás te voy a decir una cosa: si yo estuviera relacionado con ellos ¿tú crees que los hubiera detenido o me hubiera hecho buey? Me hubiera hecho buey, ¿no? Pero estos personajes están detenidos y los detuvimos nosotros”, agregó.

“Los detuvo el almirante [José Antonio Ortiz Guarneros, titular de la Comisión Estatal de Seguridad Pública], junto con el Gobierno Federal. Así como le hemos pasado muchísima información al Gobierno Federal, que hay narcopolíticos aquí, que esperemos que ya caigan, yo le paso toda la información al Gobierno Federal, porque te menciono, aquí con el fiscal [Uriel Carmona Gándara] yo no puedo hacer nada, porque yo no confío en él”, detalló.

“Créeme que si yo he sabido que estos personajes son malos, yo no me tomo la fotografía, pero yo no les voy a preguntar, ‘¿oye a qué te dedicas?’ Por eso y la playera de los Pumas, pues si el chavo le va a los Pumas ¿yo qué chingados (sic) voy a saber que está metido en la delincuencia? Cada quien le va el equipo que se le hinche”, abundó.

“[La intención de sacar la fotografía es] Pues desestabilizar, desestabilizar al Gobierno y hacerme enojar a mí, pero pues como ya estoy curado de espanto, he visto esta novela desde que empecé como Presidente municipal, imagínate. [El entonces Gobernador Graco Luis Ramírez Garrido Abreu] me inventó un asesinato”, afirmó.

“Que piensen lo que quieran, yo mis objetivos los tengo aquí, junto con el Gobierno Federal. Estos grupos que tú mencionas que piensan que estoy con ellos, que piensen lo que quieran, pero están detenidos eh, por este Gobierno. Y no vamos parar hasta que este estado tenga paz, porque muchos ex gobernadores se hacían tontos y pactaban con ellos. Aquí no hay pacto”, finalizó el Gobernador.

COLOCAN NARCO MANTAS CONTRA CUAUHTÉMOC BLANCO

El miércoles, al menos tres mantas con amenazas y en las que se implica con presuntos criminales al Gobernador fueron halladas en los municipios de Yautepec y Cuautla, en Morelos, con amenazas contra Blanco Bravo, a quien supuestos líderes de grupos criminales, advierten de que en caso de “desconocer los acuerdos” soltarán “datos exactos de la muerte de Samir Flores [Soberanos]”.

Una de las mantas, cuya imagen circula en las diversas redes sociales, habría aparecido en la plaza principal de un municipio de Morelos, y habría sido colocada ahí por el grupo denominado Comando Tlahuica, encabezado por Homero Figueroa Meza, alias “La Tripa”, quien apareció en una imagen difundida por los periódicos de la Organización Editorial Mexicana [OEM], el pasado martes 4 de enero, imagen que resultó de un encuentro entre el mandatario y tres líderes del crimen organizado en 2019.

La narcomanta asegura que el Gobernador no tiene por qué “darse baños de pureza”, y le recuerda “quién te mandaba dinero para comprarte ropa”.

Dice además que el ahora mandatario estatal le había pedido favores “antes de la llegada de AMLO a Morelos”. Añade que “la Iglesia nos unió”.

La manta asegura, también, que ambos personajes tuvieron “negocios en SAPAC”, en referencia al Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca, que depende del Ayuntamiento de la capital morelense, donde fue Alcalde Blanco Bravo entre el 2016 y el 2018.

Además, en respuesta a que el Gobernador aseguró que la imagen aparecida en los periódicos donde además aparecen dos operadores del Cártel Jalisco Nueva Generación [CJNG], podía haber sido tomada en cualquier lugar, la narcomanta señala que “tú sabes dónde es esa foto y salúdame mucho a Hugo Erick [Flores]”, en referencia al ex delegado de programas federales en dicha entidad y actual líder nacional del Partido Encuentro Solidario (PES).

Finalmente, la manta advierte, que “todos tus pinches gatos están de testigos de nuestra amistad que ahora quieres traicionar”.

PERIÓDICO PUBLICA FOTO DE CUAUHTÉMOC BLANCO CON CAPOS DEL CJNG, GUERREROS UNIDOS Y TLAHUICAS

Cuauhtémoc Blanco Bravo, Gobernador de Morelos, se habría reunido con tres líderes de grupos criminales que operan en la entidad -entre ellos el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y los Guerreros Unidos-, según lo reveló, el pasado martes 4 de enero, el diario El Sol de México.

Como prueba, el rotativo publicó una fotografía que las autoridades obtuvieron de un teléfono móvil, luego de la captura de Esther Yadira Huitrón Vázquez o Rosario Herrera, conocida como “La Jefa”, presunta líder del grupo criminal Guerreros Unidos, organización delincuencial que controla la zona sur de Morelos.

“La Jefa” fue detenida el 6 de noviembre del 2021, por elementos de la Secretaría de Marina (SEMAR), en el municipio morelense de Oaxtepec. En su teléfono móvil fueron encontradas fotografías donde aparece Blanco Bravo -de 48 años de edad- y tres presuntos líderes criminales en dicha entidad.