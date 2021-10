‘Sería lamentable que no nos entendiéramos’, dice AMLO a funcionarios de EU

MÉXICO._ Al inicio del Diálogo de Alto Nivel de Seguridad (DANS), el Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo este viernes que sería “lamentable” que no hubiera un entendimiento entre los gobiernos de México y Estados Unidos.

“Nos tenemos que entender, acabo de terminar un libro y ahí expreso de que sería inconcebible el que no hubiese entendimiento, sería muy lamentable de que no nos entendiéramos, que no se fortalecieran las relaciones de cooperación y amistad entre nuestros pueblos y Gobiernos”, indicó el mandatario nacional.

“Estamos nosotros en esa disposición de cooperación para el desarrollo, que trabajemos juntos y que seamos respetuosos de nuestras soberanías”, expresó el político tabasqueño, a funcionarios estadounidenses, con quienes desayuna en el Salón Leona Vicario del Palacio Nacional.

En este primer encuentro participan, por parte de México, además del canciller Marcelo Ebrard; Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación (Segob); Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC); el general Luis Crescencio Sandoval González, secretario de la Defensa Nacional (Sedena); el almirante José Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina (Semar).

Así como el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Rogelio Ramírez de la O; el comandante de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio; y el jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto. Además del embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma Barragán.

Mientras que la delegación estadounidense estará compuesta por los secretarios de Estado, Antony Blinken; de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas; el fiscal general Merrick Garland; el subsecretario para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols; el director del Consejo de Seguridad Nacional para el Hemisferio Occidental, Juan González; así como el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar.

“Sobre el Plan Mérida yo creo que terminando la reunión va a haber un pronunciamiento, en ese sentido”, refirió el titular del Poder Ejecutivo Federal durante su conferencia de prensa matutina, llevada a cabo desde el Salón Tesorería del Palacio Nacional, en la Ciudad de México.

“Para no adelantar nada, ser también respetuoso de la forma porque la forma es fondo [...] Ahora el nuevo embajador de Estados Unidos en México es un hombre muy respetuoso y ha estado ayudando para que mejoren las relaciones y por eso esta misión que nos visita ahora”, manifestó López Obrador.

EU BUSCA PRESERVAR ‘BENEFICIOS’ DE INICIATIVA MÉRIDA PARA MÉXICO: DEPARTAMENTO DE ESTADO

En ocasiones llamada Plan Mérida, la Iniciativa es un tratado internacional firmado por los ex presidentes Felipe Calderón Hinojosa, de México, y George W. Bush, de Estados Unidos, el 13 de marzo de 2007.

A través de este instrumento, el Congreso estadounidense había destinado un total de 2 mil 300 millones de dólares (hasta finales del 2016) para apoyar a las fuerzas de seguridad mexicanas en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, con recursos, equipos, tecnología, inteligencia y formación.

Entre 2014 y 2018, el 80 por ciento del dinero aportado fue dirigido para el fortalecimiento del Estado de Derecho, los derechos humanos y los esfuerzos contra el narcotráfico, así lo señala el Informe de la Comisión sobre Política de Drogas en el Hemisferio Occidental de Estados Unidos, publicado en diciembre del 2020.

Sin embargo, en 2015, Estados Unidos bloqueó la porción de fondos de la Iniciativa Mérida por preocupaciones sobre la situación de los derechos humanos en México. Un año después, anunció que el dinero se usaría para superar los retos pendientes en dicha materia.

El jueves, Ned Price, portavoz del Departamento de Estado estadounidense indicó que dentro del nuevo acuerdo de seguridad que se planea pactar con México, el Gobierno de EU busca conservar los “beneficios” de la Iniciativa Mérida, pero con un enfoque actualizado.

“Creemos que debemos tener una mirada actualizada en nuestra cooperación bilateral de seguridad. Necesitamos un enfoque que atienda las preocupaciones y prioridades de ambos gobiernos y esas serán algunas de las cuestiones centrales en las discusiones de mañana”, dijo Price durante una conferencia de prensa.

“La iniciativa Mérida ayudó a México a fortalecer la aplicación de la ley y su capacidad antinarcóticos [...] ha producido algunos importantes beneficios. Queremos que se preserven esos logros, que la cooperación se profundice y que tengamos un enfoque actualizado para las amenazas de hoy”.

El funcionario del Departamento de Estado estadounidense aseguró que la Iniciativa Mérida ayudó a las agencias de policía mexicanas a certificarse a nivel internacional, lo que, añadió, resultó en el mejoramiento de la transparencia y respeto a derechos humanos.

Sin embargo, a pregunta expresa de un miembro de la prensa, el portavoz del Gobierno de EU no respondió respecto a si estaba de acuerdo con lo que afirma Marcelo Ebrard Casaubón, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) mexicana, de que la Iniciativa Mérida está “muerta”.