Servidores de la Nación crecen 47% en Gobierno de Sheinbaum

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que la estructura de Servidores de la Nación alcanzó 29 mil integrantes, cifra alrededor de 47 por ciento superior a los 19 mil 540 registrados en la plataforma Nómina Transparente hacia el cierre de la administración de Andrés Manuel López Obrador.

El anuncio ocurrió durante la presentación de la glosa de los programas sociales con motivo del Segundo Informe de Gobierno.

Sheinbaum Pardo detalló que ese personal participa en tareas que abarcan desde el registro y la credencialización de beneficiarios hasta la organización de asambleas para el ejercicio de recursos en escuelas, clínicas y comunidades indígenas.

“Son 29 mil servidores y servidoras de la Nación. Desde aquí les enviamos un saludo y un agradecimiento. Ellos realizan las actividades de credencialización para todos los programas, visitan casa por casa para ver si hay algún problema, realizan las asambleas de ‘La Clínica es Nuestra’, apoyan en las asambleas de ‘La Escuela es Nuestra’”, indicó.

El incremento equivale a unos 9 mil 500 trabajadores adicionales respecto al corte del sexenio anterior.

En abril de 2026, la misma plataforma federal contabilizaba 19 mil 675 personas bajo esa denominación, por lo que el crecimiento se concentró en los meses recientes.

Sheinbaum Pardo agregó que los Servidores de la Nación también intervienen en las asambleas del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social para Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, además de respaldar a los profesionales que efectúan las visitas domiciliarias del programa Salud Casa por Casa.

Leticia Ramírez Amaya, Secretaria de Bienestar, informó que la dependencia opera alrededor de 18 programas y precisó que ese personal constituye su principal estructura territorial.

Explicó que los Servidores de la Nación visitan viviendas, registran beneficiarios y organizan asambleas para integrar los comités encargados de administrar de manera directa recursos públicos.

En el caso de “La Escuela es Nuestra”, el personal participa con padres y madres de familia en la conformación de comités que deciden el destino de los recursos para rehabilitación y equipamiento de planteles.

En “La Clínica es Nuestra”, las asambleas definen el uso de los fondos destinados al mejoramiento de unidades de salud.

Ramírez Amaya señaló que durante 2026 se realizaron 19 mil asambleas en pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas para determinar el destino de recursos orientados principalmente a infraestructura social básica.

Añadió que esa estructura territorial también se moviliza para atender emergencias y acciones especiales del Gobierno federal, entre ellas el plan para trabajadores agrícolas de San Quintín, en Baja California; el Plan Michoacán, y acciones en municipios de la región de La Montaña, en Guerrero.

Según el informe presentado, más de 42 millones de personas reciben actualmente alguna pensión o programa de Bienestar, con una inversión social anual superior a un billón de pesos.