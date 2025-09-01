https://www.noroeste.com.mx/binrepository/688x384/0c0/0d0/none/12707/UJDD/corte_1-11171023_20250901182344.png

Nacional | Ceremonia

Sesión del Senado donde rinden protesta personas juzgadoras del Poder Judicial de la Federación

En la Cámara de Senadores se llevará a cabo una ceremonia donde se tomará protesta a ministras y ministros y titulares y magistraturas federales electos en la Elección Judicial