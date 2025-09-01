Nacional
Ceremonia

Sesión del Senado donde rinden protesta personas juzgadoras del Poder Judicial de la Federación

En la Cámara de Senadores se llevará a cabo una ceremonia donde se tomará protesta a ministras y ministros y titulares y magistraturas federales electos en la Elección Judicial
Noroeste/Redacción
01/09/2025 18:19
#Cámara de Senadores
#Suprema Corte de Justicia de la Nación
#SCJN
#Poder Judicial de la Federación
#Toma de Protesta
