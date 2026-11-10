SESNSP reporta repunte de homicidios dolosos por segundo mes consecutivo en octubre de 2026

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública informó, en Palacio Nacional, que el promedio diario de homicidios dolosos en México aumentó por segundo mes consecutivo y cerró octubre de 2026 en 43.4 casos al día, pese a las reducciones acumuladas que reportó el Gobierno federal respecto del inicio del sexenio.

Según las cifras presentadas por el organismo, el promedio diario de homicidios dolosos pasó de 40.8 casos en agosto de 2026 a 42.2 en septiembre y 43.4 en octubre, lo que equivale a un incremento de 2.8 por ciento entre los dos últimos meses y de alrededor de 6 por ciento desde agosto.

Los delitos de alto impacto siguieron la misma tendencia, al pasar de 394.5 casos diarios en agosto a 409 en septiembre y 409.4 en octubre, un alza de 3.8 por ciento en ese periodo.

El robo de vehículo con violencia también repuntó, de 67.1 casos diarios en septiembre a 72.2 en octubre, un aumento de 7.6 por ciento.

Los incrementos contrastan con las reducciones acumuladas que destacó Marcela Figueroa, titular del SESNSP, al comparar los indicadores actuales con los del inicio de la administración encabezada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

“En septiembre de 2024 se registraron 86.9 diarios promedio, mientras que en octubre de 2026 se cerró con un promedio de 43.4 homicidios dolosos al día”, informó.

Precisó que esa diferencia representa una disminución de 50 por ciento y equivale a cerca de 43 asesinatos menos cada día.

Figueroa sostuvo que octubre de 2026 fue el mes de octubre con el menor promedio diario de homicidios dolosos desde 2015.

La serie histórica expuesta por el Secretariado muestra que en octubre de 2025 se contabilizaron 56.3 homicidios dolosos diarios, por lo que el registro de octubre de 2026 implica una reducción anual de aproximadamente 23 por ciento.

En los delitos de alto impacto, el organismo reportó una baja de 36 por ciento respecto de octubre de 2024, cuando el promedio era de 636.6 casos diarios, frente a los 409.4 del mismo mes de 2026.

El robo de vehículo con violencia acumula una disminución de 52 por ciento desde octubre de 2024, cuando se reportaban 149.1 casos al día, aunque ese delito volvió a subir en el último mes.

Las 32 entidades federativas registraron disminuciones en el promedio diario de homicidios dolosos al comparar el periodo de enero a octubre de 2025 con el mismo lapso de 2026, aunque con resultados desiguales.

San Luis Potosí reportó una baja de 77 por ciento y Nayarit de 71.8 por ciento, mientras que Oaxaca registró una reducción de 6.4 por ciento y Tlaxcala de 7.8 por ciento.

Según la gráfica de homicidio doloso por entidad federativa presentada por el SESNSP, siete estados concentraron 52.5 por ciento del total nacional de enero a octubre de 2026, con 7 mil 766 víctimas.

El Estado de México encabezó la lista con mil 564 casos, equivalentes a 10.6 por ciento, seguido de Guanajuato con mil 213, Baja California con mil 203, Sinaloa con mil 156, Chihuahua con mil 103, Guerrero con 804 y Morelos con 723.

El promedio nacional del periodo se ubicó en 462.47 víctimas por entidad, y Yucatán registró la cifra más baja, con 22 casos.