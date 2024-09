Tras esto, el Presidente dijo que aunque lo van a criticar, lo cual señaló que le parece divertido porque evidencia el enojo de sus adversarios, preguntó a los asistentes si preferían que a los ministros, jueces y magistrados los elija el Presidente y los senadores o el pueblo, ante lo que la multitud respondió que el pueblo.

Posteriormente volvió a repetir la pregunta, pero esta vez pidió que levantaran la mano y se pudo apreciar que la gran mayoría lo hizo.

“Esto ayuda a entender cuál es el sentimiento del pueblo y también para que lo internalicen nuestros amigos y vecinos de Estados Unidos, y que no olviden que la democracia en América comenzó eligiendo a los jueces, que no olviden eso”, expresó.

AMLO omite mencionar crisis de desaparecidos

Al hablar de seguridad, el Presidente señaló que bajó la percepción de inseguridad, los homicidios y feminicidios, pero no hizo ni una sola mención sobre la crisis de desaparecidos, a pesar de que en el asta bandera del Zócalo hay un campamento de familiares de víctimas que desde hace 15 días esperan ser atendidas.

“Ahora no se reprime al pueblo, no se ejecutan masacres, no se tortura, no se desaparece a nadie ni se tolera la violación a los derechos humanos y no existe un narco estado como el del sexenio antepasado”, dijo.