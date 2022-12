SFP de Chihuahua absuelve a Duarte en desfalco de $6 millones

El ex Gobernador César Duarte Jáquez, vinculado a proceso por asociación delictuosa y desvío de recursos públicos, fue absuelto por la Secretaría de la Función Pública de Chihuahua en un expediente abierto en su contra por presunto peculado de 6 millones de pesos.

En su justificación, la Secretaria de la Función Pública del estado de Chihuahua, María de los Ángeles Álvarez Hurtado, detalló que los procedimientos administrativos que quedaron sin efecto el pasado 14 de noviembre no fueron del conocimiento del estado porque se encontraban prescritos y la dependencia a su cargo no logró entrar al fondo del caso al haberse terminado su tiempo para la investigación.

La funcionaria agregó en declaraciones a medios locales que el expediente sancionatorio no se pudo resolver debido a que las conductas atribuidas al ex Mandatario y dos de sus ex colaboradores prescribieron por la impericia con que se hizo la investigación en la administración del ex Gobernador Javier Corral.

Detalló que los procesos administrativos que inició la administración de Javier Corral Jurado iniciaron en 2019, pero tras el lapso de tres años los mismos quedaron prescritos, es decir que prácticamente quedan sin efecto alguna investigación, porque por años no lograron avanzar y se mantuvieron en “resguardo”.

Por lo tanto, insistió en que la actual administración estatal, encabezada por la Gobernadora María Eugenia Campos Galván y ella como titular de la Función Pública en el Estado, no cuentan con responsabilidad sobre la prescripción que tuvieron esos expedientes, ya que aseguró que durante la administración de Javier Corral estos quedaron estancados, por motivos desconocidos hasta que finalmente “caducaron”.

La funcionaria informó que se dio vista al Órgano Interno de Control sobre este actuar irregular para que realice las investigaciones correspondientes y finque las responsabilidades administrativas a los servidores públicos que tuvieron a su cargo la tramitación de los expedientes.

La resolución de la SFP estatal fue en el Procedimiento Administrativo P.A.D. 002/2019, en la cual no encontró responsabilidad de Duarte y sus ex colaboradores Mireya García Medina y José Lázaro Joaquín López Ramírez, este último fallecido por COVID-19 en agosto de 2020.

Este sábado el diario español El País publica una entrevista con el abogado Iker Ibarreche, quien se ha sumado a la defensa legal de Francisco González Arredondo, el Fiscal que encabezó las investigaciones por corrupción contra el ex Gobernador priista y que recientemente fue apresado por la Fiscalía de Campos.

El abogado explicó al diario que el expediente que la actual Fiscalía de Chihuahua fincó en contra de Francisco González tiene diversas irregularidades y detrás de esto abría un intento desde el gobierno estatal para abrir camino a la liberación de César Duarte.

Como la acusación en contra de César Duarte, que encabezó el ex fiscal González Arredondo, se basa en el testimonio de varios cómplices del ex Gobernador que habían testificado en contra a cambio de beneficios en sus propios juicios por delitos de corrupción. Ahora, esos mismos testigos acusan al ex fiscal de “tortura psicológica” para obligarlos a culpar a su jefe, el ex Gobernador.

“Los denunciantes señalan –como ejemplos de la tortura– que los investigadores no les permitían ir al baño, que no les daban agua, que les gritaban, que los amenazaban con meterlos a la cárcel si no cooperaban o que las entrevistas duraban hasta ocho horas seguidas. Algunos denunciantes han incurrido en contradicciones de fechas en sus testimonios”, afirmó Ibarreche en entrevista con el periodista Zedryk Raziel para el El País.



SEÑALAMIENTOS CONTRA MARU PARA LIBERAR A DUARTE

El pasado 23 de noviembre, el ex Gobernador Javier Corral Jurado acusó a la actual mandataria de Chihuahua, María Eugenia Campos, de ordenar el arresto de un ex funcionario que tenía a su cargo una investigación de corrupción que la involucraba. Se trata de una vendetta entre panistas, pero también uno de los casos de sobornos más ruidosos de los últimos años.

“Fue detenido por la Fiscalía de Chihuahua el ex coordinador de la Operación Justicia para Chihuahua, Francisco González Arredondo, acusado del delito de tortura psicológica, cometido supuestamente en contra de varios de los cómplices de César Duarte”, dijo Corral Jurado en un mensaje en sus redes sociales.

Corral asegura que Campos –ambos del Partido Acción Nacional, PAN– fue beneficiaria de sobornos cuando fue legisladora y en tiempos en los que César Duarte Jáquez, hoy detenido en Chihuahua, era el Gobernador. Este año, un Juez vinculó a proceso a Duarte y le dictó prisión preventiva de seis meses por los delitos de peculado agravado y asociación delictuosa. Duarte se fugó de México y fue capturado en Estados Unidos. Uno de los que lo inculparon fue su propio ex secretario de Hacienda y socio, Jaime Ramón Herrera Corral.