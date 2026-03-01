$!Shakira rompe el récord de asistencia: calculan 400,000 asistentes a su concierto en el Zócalo

Lo que se vivió este domingo no fue un concierto, fue un evento histórico: 400,000 personas se dieron cita para ver a la mismísima Shakira apoderarse del corazón de CDMX. Desde la Plaza de la Constitución (Zócalo) hasta el Monumento a la Revolución, las calles eran un mar de gente que no dejó de aullar (porque sí, las lobas andamos sueltas). Aquí te contamos las cifras y primeras reacciones de la locura vivida por la colombiana.

Un lleno total: De la plancha a la Revolución Si pensabas que el Zócalo ya estaba lleno. La marea humana se desbordó por la calle de Madero y llegó hasta el Monumento a la Revolución. Por medio de sus redes sociales la jefa de Gobierno de Ciudad de México, Clara Brugada, compartió las cifras preliminares de asistencia al último recital programado de la interprete de “Rabiosa” en territorio mexicano.

Para tener esto en contexto, eso representa llenar el Estadio Azteca casi cinco veces. Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de México, celebró el éxito de la cantante y del poder de su convocatoria con los miles de fans, usando emojis de aplausos.

El acceso se controló para la plaza y desde primeras horas de la mañana llegaron los fans más asiduos a la original de Barranquilla, pese a que el espectáculo estaba programado para las 8pm. Una hora antes de que iniciaran los primeros acordes de la música de Shakira en la Plaza de la Constitución que ya estaba totalmente abarrotada. El récord anterior lo ostenta la banda argentina Los Fabulosos Cadillacs con 300,000 espectadores en 2023. El espectáculo fue un viaje por los grandes éxitos de 30 años de carrera musical que duró más de 2 horas haciendo rugir a la fanaticada de todas las edades. Los récords de Shakira en MéxicoShakira ya se había presentado con gran éxito en la misma plaza en mayo de 2007 logrando un récord de más de 200,000 personas escuchando y coreando sus canciones. Pero su estancia en México entre 2025 y 2026 representaron nuevas alturas en convocatoria para prolífica cantautora de su gira ‘Las Mujeres Ya No Lloran’.