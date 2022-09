SHCP entrega al Congreso un paquete económico 2023 ‘equilibrado, responsable y realista’

No aumentarán impuestos y habrá más dinero para mega obras, adelanta AMLO

El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró, el 6 de septiembre del 2022, que el paquete económico para 2023 que presentará la SHCP a al Congreso de la Unión, no contempla nuevos impuestos, ni incrementos a las tarifas de energéticos, pero sí mayores recursos a los programas del bienestar, así como para la conclusión del Tren Maya, la refinería de Dos Bocas y del corredor Transístmico, además de que su Administración continuará con la política de austeridad, ahorrando para poder financiar el desarrollo, sin endeudamiento.

“No, no hay aumentos de impuestos, no aumentan más tarifas de energía eléctrica, no aumenta la gasolina, no aumenta el diesel, no aumenta el gas. Vamos a poder financiar los programas prioritarios enfocados al bienestar de la gente. Sí vamos a hacer algunos ajustes para seguir liberando recursos para el desarrollo, pero no a salarios, no hay despidos. Vamos a seguir con la austeridad, ahorrando, ahorrando para poder financiar el desarrollo sin deuda, sin endeudamiento”, señaló el mandatario nacional.

“No hay aumento de nada, les comento algo, además, hay algunos que me han venido a decir que por qué no aumenta el precio de la cerveza, alcohol, cigarros, refrescos y esto y el otro, saben que tenían un truco, le subían al alcohol en impuesto, 20 por ciento y ellos le aumentaban 40, aumentaban el precio del producto y le echaban la culpa al Gobierno, el Gobierno era como el alcahuete, nada más que no aumentaban lo del impuesto, sino el doble, y aprovechaban para echarle la culpa al Gobierno. Lo único que estamos demandando respetuosamente es que todos sigan ayudando y cumpliendo, ya no hay privilegios fiscales, no van a poder”, agregó el político tabasqueño.

Durante su conferencia de prensa matutina, llevada a cabo desde el Salón Tesorería del Palacio Nacional, el titular del Poder Ejecutivo Federal elogió a Raquel Buenrostro Sánchez, jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

“Es una eminencia y es honesta, entonces no hay influyentismo que valga, además que tengan la seguridad que sus impuestos, mejor dicho las contribuciones son en beneficio del pueblo, no para favorecer a políticos, a veces la gente no pagaba, decía, cómo si se lo roban todo, y va muy bien el paquete, equilibrado en cuanto a ingresos, de esta considerado un incremento en presupuesto para programas de Bienestar, para adultos mayores es un incremento de un poco más del 25 por ciento en pensión”, insistió.

“Se está considerado un incremento en presupuesto para programas de bienestar, para adultos mayores es un incremento de un poco más del 25 por ciento en pensión y traemos el presupuesto para concluir el Tren Maya, los programas del Istmo, para terminar de integrar la refinería de Dos Bocas, para financiar las dos plantas coquizadoras, para modernizar las refinerías”, abundó.

“Para construir las dos nuevas plantas hidroeléctricas para resolver el problema del abasto eléctrico en toda la península, lo mismo la [Comisión Federal de Electricidad] CFE ya tiene presupuesto para resolver la interconexión en el norte, de sonora a Baja California, que no falte electricidad en Baja California Sur, en particular Los Cabos, de 34 proyectos eléctricos, 16 tienen que ver con la modernización de hidroeléctricas”, finalizó López Obrador.