SHCP entregará Paquete Económico 2026 al Congreso, en límite legal

Luego de posponer el acto protocolario en al menos tres ocasiones, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) entregará, a las 22:30 horas y a las 23:30 horas del 8 de septiembre de 2025, a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y al Senado de República, respectivamente, el Paquete Económico 2026.

El domingo 7 de septiembre de 2025, en San Lázaro se citó a las 18:00 horas del 8 de septiembre de 2025, al acto de recepción, pero después movió a las 17:00 horas. Sin embargo, momentos después se modificó la convocatoria, otra vez, a las 18:00 horas. Al día siguiente, alrededor de las 16:15 horas, la Cámara de Diputados informó que volvería a modificarse el horario, aunque sin dar más detalles.

La nueva cita sería a las 22:30 horas en San Lázaro, mientras que en el Senado el acto de la entrega se llevará a cabo a las 23:30 horas, en el límite señalado por la Constitución, que establece el 8 de septiembre de cada año, como la fecha máxima para la entrega del Paquete Económico.

“Inaceptable la actitud de @Hacienda_Mexico. La informalidad de los funcionarios en la entrega del Paquete Económico demuestra improvisación y atropello. Exigimos que el gabinete comparezca en @Mx_Diputados para explicar el estado de crisis que vive la República. ¡¡Al Congreso se le respeta!!”, escribió el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en San Lázaro.