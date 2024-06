Gabriel Yorio González, subsecretario de Hacienda y Crédito Público, afirmó este martes que no se había registrado una salida de capitales por las 20 reformas constitucionales impulsadas por el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, propuestas para que fueran aprobadas por la LXVI Legislatura del Congreso de la Unión, que comenzaría el próximo 1 de septiembre.

Al finalizar su participación en la celebración del Día Internacional de la Remesas Familiares, organizado por Financiera para el Bienestar, el funcionario federal dijo que una salida de capitales se reflejaría en las reservas internacionales, las cuales en la actualidad estaban en niveles históricos.

“No [hay una salida de capitales], cuando existen movimientos de flujos o portafolios usualmente lo que se refleja es en movimientos en la reserva internacional [....] la reserva internacional está en niveles históricos y México tiene un sistema financiero sólido y sobrecapitalizado [...] Lo que ha habido es recomposición en los portafolios de algunos inversionistas”, respondió Yorio González.

Representantes de diversos medios de comunicación cuestionaron al subsecretario que algunos analistas económicos, especialmente los de Banco Base, aseguraban que había una fuga de capitales por la reformas que serían previsiblemente aprobadas por los diputados y senadores de Morena y sus aliados de los partidos Verde Ecologista Mexicano (PVEM) y del Trabajo (PT).

Según el funcionario federal, en la actualidad había un contexto global donde concurrían varias elecciones alrededor del mundo, por lo que era de esperarse que hubiera ciertos movimientos en algunas variables, como el tipo de cambio.

“Las variables macroeconómicas de México están ancladas en un fuerte fundamento económico que tiene el País, entonces lo que estamos observando es tradicional (a tiempos electorales)”, apuntó Yorio González, quien también dijo que estaban trabajando para una transición ordenada entre el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum Pardo, por lo que se habían hecho dos refinanciamientos de deuda una semana antes.

Uno de los refinanciamiento fue reducir la deuda externa que vencía en 2025.

“Con esto prácticamente hemos alcanzado el refinanciamiento para la próxima administración. Es importante porque le reduce presión al arranque de la administración”, comentó el subsecretario.

“La segunda operación simultánea, que realizamos desde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la hicimos en el mercado interno, refinanciamos deuda en pesos y también con una señal muy fuerte y contundente hacia los mercados”, finalizó el funcionario federal.

Según el Banco de México (BANXICO), al viernes 7 de junio de 2024 se registró un aumento en la reserva internacional por 547 millones de dólares Así, su saldo al cierre de la semana ascendió a 219 mil 273 millones de dólares.



AMLO pide a inversionistas ‘no dejarse engañar’

Este martes, el Presidente Andrés Manuel López Obrador mandó un mensaje a inversionistas extranjeros, a quienes les pidió no dejarse engañar por sus abogados, porque, según él, en el Poder Judicial de la Federación ya no habría influyentismo si se aprobaba su reforma.

“Aprovecho para decirle a los inversionistas extranjeros que tienen empresas y tienen despachos en México que no se dejen engañar porque contratan despachos de abogados, que antes esos abogados eran las estrellas, porque tenían mucha influencia, pero ahora no es así y los mal aconsejan, y no les va bien”, comentó.

“Antes yo recuerdo que se anunciaban los abogados penalistas, eran famosísimos en la época de Salinas. Los trajes, los zapatos, eran engominado, había algunos que se anunciaban diciendo no tengo un cliente en la cárcel”, expresó durante su conferencia de prensa matutina.

“El influyentismo estaba en el Poder Judicial a todo lo que daba porque pensaban que el pueblo estaba dormido y se creyeron las mentiras, cayeron en el autoengaño de la burbuja que crearon con los medios, están completamente divorciados del pueblo, lo peor es que hay quienes ni siquiera se tomaron un día para reflexionar sobre lo que había sucedido”, explicó el Mandatario nacional, quien también mencionó que no se debía temer al pueblo y que este quería participar, por lo que llamó a elegir bien el procedimiento para la elección de jueces, magistrados y ministros.

“Esto es así, la gente quiere participar y elegir, y no hay que tenerle miedo al pueblo, nada más es cosa de elegir bien el procedimiento, que puedan participar jueces y magistrados actuales, todos y el órgano de vigilancia que va a actuar como debería hacerlo el Consejo de la Judicatura, pero no hace nada, es un órgano administrativo, es un aparato muy condescendiente, burocrático”, insistió.

“A la gente le importa mucho participar, ser tomada en cuenta, si se les pide que participen en una consulta, sí, porque es un pueblo participativo que no quiere ser excluido, el pueblo de México quiere la democracia participativa, no quedarse en la la representativa, por eso no extraña que en las encuestas la gente esté a favor de que se lleve a cabo una elección, la mayoría quiere eso”, abundó López Obrador, quien también señaló que los llamados conservadores se iban a tener que ir acostumbrando a la democracia participativa, ya que ellos siempre habían visto como un “sacrilegio” que el pueblo participe.

“Claro que esto es como un sacrilegio, está muy difícil que lo asimilen las cúpulas, los gremios, las sociedades de abogados, los del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. ¿Cómo el pueblo va a elegir? Porque son muy conservadores, pero se van a tener que ir acostumbrado a las nuevas circunstancias.

“¿Por qué se elige a un presidente municipal, a un diputado, a una presidenta, y no a un ministro y un juez? Además, antes en nuestro país se elegía a los Ministros de la Corte y el presidente de la Corte actuaba como Vicepresidente. Cuando faltaba el Presidente lo sustituía el presidente de la Suprema Corte, por eso cuando fallece [Benito] Juárez lo sustituye [Sebastián] Lerdo de Tejada y él convoca a elecciones y lo eligen a él”, finalizó.



Hija de Olga Sánchez pide reconsiderar la reforma judicial

El 17 de junio pasado, Paula María García Villegas, Magistrada del Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, con sede en la Ciudad de México, llamó a reconsiderar la reforma judicial porque, según estimó, de lo contrario técnicamente habría un “golpe de Estado” con la desaparición del Poder Judicial de la Federación.

En un video que publicó en redes sociales y que poco después borró, la hija de Olga Sánchez Cordero, Senadora de Morena y ex Secretaria de Gobernación durante el Gobierno encabezado por el Presidente López Obrador, afirmó que los concursos de conocimientos eran el mejor sistema para elegir a los juzgadores y no el voto popular.

“Desde mi óptica, humildemente, creo que la salida adecuada es que siga siendo un sistema en donde los mejores jueces y magistrados, a través de concursos, a través de los conocimientos que tengan, a través de estudio, sean quienes lleguen al puesto de jueces y magistrados, tenemos juzgadores y juzgadoras muy valiosos y muy valiosas en el Poder Judicial Federal, que se han dedicado materialmente en cuerpo y alma a la justicia”, explicó García Villegas.

“La justicia es un trabajo que empieza, pero nunca acaba en el día a día y siempre estás metido entre problemas porque terminas (de resolver) uno (de los litigios), de una de las partes en conflicto y sigues con el otro a resolver y luego el otro”, agregó.

“Entonces, es un trabajo tenso, es un trabajo de mucho estrés, es un trabajo en donde tienes que tener vocación de servicio, nuestros juzgadores federales la tienen en la gran mayoría, y los juzgadores federales y juzgadoras federales también queremos servir”, señaló la hija de la Ministra en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

“Yo llamo a la reconsideración de este tema, por favor, para que puedan llegar los mejores jueces y magistrados y técnicamente no haya un golpe de Estado, porque desaparecería todo un poder público, el Poder Judicial, con la salida de alrededor de mil 600 jueces y magistrados y son personas estudiosas y valiosas”.

No obstante, poco tiempo después, García Villegas eliminó el video pero pidió que sus palabras fueran consideradas con el ánimo de ayudar al debate público.

“Les ruego madurez y que tomen las palabras con el ánimo de sumar, unir y ayudar y no de restar. Mis palabras no son para generar polémica. Hay mucho qué hacer por la justicia, la justicia se ha quedado corta y sí es necesaria una reforma”, escribió.

García Villegas es Licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y cuenta con una Maestría a en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, así como una Maestría en Derecho por la London School of Economics and Political Science,University of London.

Dentro de su trayectoria ha ocupado los cargos de titular del Juzgado Quinta de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región; así como titular del Juzgado Segunda de Distrito en Materia Administrativa Especializada en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, entre otros.