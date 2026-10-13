Sheinbaum abre la puerta a que FGR investigue a policías de Jalisco

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo abrió la posibilidad de que la Fiscalía General de la República investigue la actuación de los policías de Jalisco durante la manifestación por la calidad del agua realizada el 11 de octubre en Guadalajara, siempre que se presente una denuncia formal contra alguno de los elementos involucrados.

Calificó los hechos como una represión lamentable y condicionó cualquier intervención federal a la presentación de una querella ante la instancia ministerial.

“Y en caso de que se presente una denuncia formal, pues ya estaríamos interviniendo sobre el caso, o más bien la Fiscalía, si es que se presenta algo en la Fiscalía General de la República, contra algún elemento que haya participado en este pues lamentable represión, porque hay que llamar las cosas por su nombre”, declaró.

Sostuvo que corresponde al Gobernador Pablo Lemus Navarro explicar el desempeño de las fuerzas de seguridad estatales durante la protesta.

“Él tiene que dar su explicación del comportamiento que tuvieron las fuerzas del orden de Jalisco en esta manifestación”, señaló.

Rosa Icela Rodríguez Velázquez, Secretaria de Gobernación, informó que participantes en la movilización y familiares de los detenidos ya presentaron quejas que son revisadas junto con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

“Solamente que sí, algunos de los participantes y familiares de los detenidos han presentado quejas, para la atención por parte del mecanismo y de la parte de derechos humanos del gobierno federal”, indicó, quien añadió que el Gobierno federal define con la CNDH el procedimiento que corresponderá a cada caso.

Precisó que una parte considerable de los detenidos ya había sido liberada y que las posibles afectaciones denunciadas deberán documentarse de manera individual.

Por separado, Ariadna Montiel Reyes, dirigente nacional de Morena, exigió al Gobierno de Jalisco la liberación inmediata de los ciudadanos detenidos tras la protesta y la destitución de Juan Pablo Hernández, Secretario de Seguridad Pública de Jalisco.

“Desde Morena le exigimos al Gobierno del Estado de Jalisco que libere a los detenidos injustamente presos (...) quiero decirles que hablar de Puente Grande es hablar de un penal de alta seguridad y me parece que es excesivo del Gobierno de Jalisco, mantener una postura irracional sobre quienes han sido detenidos injustamente”, expresó en conferencia de prensa, tras exhibir videos de la actuación policial.

Montiel Reyes afirmó que los elementos policiacos operaron sin protocolos y de forma ilegal al emplear agua, gas y artefactos para replegar a los inconformes.

“Exigimos el cese inmediato del Secretario de Seguridad Pública del Estado. Es evidente que se actuó sin protocolos, porque seguramente no los hay, porque es una Policía que no está preparada para atender las demandas de la ciudadanía”, sostuvo.

Reprochó que el cuerpo de seguridad haya privilegiado el resguardo de Casa Jalisco, sede del despacho de Lemus Navarro, mediante el uso de la fuerza, y anunció que los diputados locales de Morena darán seguimiento a la situación de los detenidos.

Añadió que corresponde a las familias presentar las denuncias y que el partido las respaldará.

La movilización del 11 de octubre partió de La Minerva hacia Casa Jalisco y derivó en enfrentamientos entre manifestantes y policías estatales.

El origen de la protesta fueron las inconformidades por la calidad del agua en la Zona Metropolitana de Guadalajara.

Respecto al problema hídrico, Sheinbaum Pardo informó que Efraín Morales López, director general de la Comisión Nacional del Agua, prepara un análisis técnico de mayor profundidad para definir una propuesta que será presentada al Gobierno de Jalisco.