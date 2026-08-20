Sheinbaum abre la puerta a un cargo para ex Magistrada Mónica Soto, pese a impedimento legal

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que podría ofrecer un cargo a Mónica Soto Fregoso, ex Magistrada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, aunque aclaró que por el momento no existe una propuesta concreta para incorporarla a su administración.

“Podría ser, pero no lo tenemos contemplado en este momento, pero ella está en su derecho”, respondió al ser cuestionada respecto a los rumores de una eventual designación para la ex presidenta del órgano jurisdiccional.

Sheinbaum Pardo elogió el desempeño de Soto Fregoso al frente del TEPJF, cargo que ocupó entre enero de 2024 y octubre de 2025.

“Me parece a mí que ella hizo muy buen papel al frente cuando le tocó ser presidenta y también como magistrada”, expresó.

El artículo 18 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales establece multas de 400 a 800 días para los ex magistrados electorales que, dentro de los dos años siguientes a la conclusión de su encargo, desempeñen o sean designados en puestos de los Poderes Ejecutivo o Legislativo cuya elección hayan calificado o en la que hayan participado.

Según esa disposición, Soto Fregoso estaría impedida para asumir un cargo designado por el Gobierno federal durante los dos años posteriores al 31 de agosto de 2026, fecha en que se hará efectiva su renuncia.

Soto Fregoso anunció su salida el 17 de agosto de 2026, durante el Encuentro Nacional de Magistraturas Electorales, pese a que su periodo se extendía hasta octubre de 2028 tras la reforma judicial.

Ese mismo día presentó su carta de renuncia ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión y argumentó que buscaba cerrar un ciclo profesional de 30 años y cumplir un compromiso personal con su familia.

La Comisión Permanente validó la dimisión el día 19 de agosto, con 26 votos a favor, cinco en contra y cinco abstenciones.

El PAN, el PRI y Movimiento Ciudadano cuestionaron que la renuncia no expusiera una causa grave, requisito que establece el artículo 99 constitucional para que proceda la separación de una magistratura electoral.

“La renuncia debe ser atendida para garantizar el funcionamiento de nuestra democracia: no corresponde a esta Cámara retener a una funcionaria contra su voluntad”, sostuvo el Senador de Morena Cuauhtémoc Ochoa Fernández.

Por el Partido Verde Ecologista de México, el Senador Jorge Carlos Ramírez Marín afirmó que no había “ninguna conspiración más que el hecho liso y llano que termina un ciclo”.

Desde la oposición, el Diputado de Movimiento Ciudadano Gibrán Ramírez Reyes señaló que la salida dejaba al descubierto “un capítulo más de captura y debilitamiento de instituciones”, mientras que la Diputada del PRI Carolina Viggiano Austria cuestionó la eventual retribución a la ex magistrada.

“No sabemos con qué le van a pagar: ¿con un consulado? ¿Con una Embajada?”.

El Senador del PAN José Máximo García López protestó por el “desaseo legislativo” con que se intentó apurar la votación.

Sheinbaum Pardo evitó pronunciarse respecto a si la ex magistrada acreditó el requisito constitucional y sostuvo que la decisión correspondía únicamente a Soto Fregoso.

“No me corresponde. Ella tomó la decisión de retirarse del Tribunal y considero que es una mujer con experiencia, muy profesional en su trabajo”, manifestó.

También reprochó las críticas por la salida.

“Son de todo un escándalo de todo, o sea, todo que si renuncia una magistrada del Tribunal, pues toma la decisión de renunciar”.

Con la salida de Soto Fregoso, la Sala Superior del TEPJF quedará integrada por cinco de sus siete miembros, luego de la vacante que dejó Janine Madeline Otálora Malassis.

Sheinbaum Pardo descartó que esa conformación genere un problema constitucional antes de las elecciones de 2027.

“Si fuera una elección presidencial, se buscaría otra persona, así fue en el 24, lo recuerdo: una Magistrada de una Sala Regional participó en la calificación de la elección presidencial”, señaló. Explicó que la reforma judicial establece que las vacantes serán cubiertas mediante elección en 2028 y pidió esperar ese proceso para definir a quienes faltan en el órgano jurisdiccional.