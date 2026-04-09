Sheinbaum abre puerta al fracking con nuevas tecnologías para reducir dependencia energética

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que el Gobierno federal analiza la posibilidad de explotar gas no convencional mediante fractura hidráulica, bajo la condición de adoptar tecnologías de menor impacto ambiental que las empleadas en el método tradicional.

Precisó que el fracking convencional queda descartado, y que cualquier decisión estará sujeta a la revisión de un comité de especialistas científicos.

Con este plan, el Gobierno federal busca elevar la producción nacional de gas natural de 2 mil 300 millones de pies cúbicos diarios a 5 mil 800 millones al cierre del sexenio de Sheinbaum Pardo, y alcanzar los 8 mil 310 millones para 2035, lo que representa un incremento de 261 por ciento.

Según Pemex, el País dispone de 141 mil 494 billones de pies cúbicos de gas en yacimientos no convencionales y 83 mil 138 billones adicionales en yacimientos convencionales.

Las tres cuencas donde se analiza el uso de la fractura hidráulica son Sabinas-Burro-Picachos y Burgos, ubicadas en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, y la cuenca Tampico-Misantla, en Veracruz, San Luis Potosí, Hidalgo y Puebla.

“Si vamos a hacer explotación de gas no convencional tiene que ser de una manera sustentable, que los impactos ambientales se disminuyan al máximo”, afirmó Sheinbaum Pardo durante la conferencia mañanera en Palacio Nacional.

Explicó que las nuevas técnicas que se evalúan contemplan el uso de componentes biodegradables para fracturar la roca, el reciclaje del agua empleada en el proceso y la utilización de agua no potable —como la proveniente de minas de carbón— en lugar de agua dulce, elementos que distinguen estas alternativas del fracking tradicional.

Indicó que el comité de especialistas tendrá al menos dos meses para determinar la viabilidad técnica y ambiental de los proyectos.

“Este comité de científicos se va a dedicar por lo menos dos meses a decir si es factible o de plano no”, señaló.

Para esa evaluación, prevén incorporar a instituciones como el Instituto Mexicano del Petróleo, el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua y el Instituto de Energías Renovables, además de considerar la formación del Observatorio del Golfo y el Observatorio del Pacífico.

El director de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, sostuvo que México atraviesa un momento crítico en materia de abastecimiento de gas.

“Tenemos abundantes recursos de gas natural y no los hemos aprovechado y estamos en un momento crítico que es que estamos en la posibilidad de aprovecharlos dado el consumo que tenemos en el País”, dijo.

Detalló que el gas no convencional se encuentra atrapado en formaciones rocosas y que su extracción requiere perforaciones verticales y horizontales, así como la inyección de agua y arena para fracturar la roca y liberar el hidrocarburo.

Luz Elena González, Secretaria de Energía, advirtió que México consume diariamente 9 mil millones de pies cúbicos de gas natural, de los cuales Pemex produce 2 mil 300 millones y 6 mil 800 millones provienen de importación, lo que equivale al 75 por ciento del consumo nacional.

Precisó que casi 80 por ciento del gas importado proviene de Texas y que se extrae mediante fractura hidráulica.

Alertó que la demanda interna crecerá alrededor de 30 por ciento hacia el final del sexenio, y que la dependencia del exterior expone al País a variaciones de precios, condiciones climáticas adversas o conflictos internacionales.

Ante cuestionamientos sobre el riesgo de sustituir la dependencia de importaciones por una dependencia tecnológica de empresas extranjeras, Sheinbaum Pardo descartó que ello constituya un argumento suficiente para no explorar estas alternativas.

Señaló que México importa tecnología en múltiples sectores —desde turbinas de gas para la Comisión Federal de Electricidad hasta tomógrafos hospitalarios y paneles solares— y que el objetivo de largo plazo es ampliar las capacidades de Pemex y propiciar transferencia tecnológica.

Aclaró que los esquemas de participación privada, en caso de adoptarse, seguirían el modelo de contratos ya trabajado por Pemex, sin concesiones ni contratos privados directos, y que cualquier participación tendría que beneficiar a los mexicanos y garantizar el pago del impuesto para el bienestar.

Durante el Gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador, se rechazó el fracking durante su administración y lo convirtió en uno de los ejes de su política energética. Sheinbaum Pardo atribuyó el cambio de posición precisamente a la evolución tecnológica.

“Las nuevas tecnologías, las nuevas técnicas. Por eso yo dije ‘el fracking tradicional, así como inició, ese no’, porque ese sí tiene impactos ambientales muy graves, pero hay nuevas técnicas, nuevas tecnologías, que nos abren la posibilidad de que el agua sea reciclada, de que no se usen químicos tan potentes que son difíciles de reciclar”.

Calificó de “muy irresponsable” no analizar esta alternativa ante la creciente dependencia de gas importado, y anunció que la semana siguiente al 8 de abril de 2026 presentaría públicamente a los expertos que integrarán el comité asesor.

Paralelamente, el Gobierno federal reafirmó su compromiso de incrementar la participación de energías renovables —solar, geotérmica, eólica e hidráulica— en la matriz eléctrica nacional, con el objetivo de pasar del 24 al 38 por ciento para 2030.