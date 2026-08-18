Sheinbaum acepta que dejen de mencionarse nombres de periodistas en presentaciones oficiales

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aceptó este martes que en las presentaciones oficiales del Gobierno federal ya no se mencionen nombres de periodistas, luego de que la exhibición de 54 cuentas por parte de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal generó críticas por una posible estigmatización de comunicadores.

Cuestionada respecto a si en futuras exposiciones oficiales deberían volver a mostrarse esos nombres, respondió que, ante el problema generado, no tendrían que mencionarse.

“Si generó este problema, pues que ya no se digan estos nombres. Lo que sí estoy de acuerdo es que se siga hablando de cómo las redes sociales pagadas, a través de bots, a través de trolls, pueden generar un esquema en contra del Gobierno y generar tendencias de opinión en las redes sociales, que además son falsas”, afirmó.

En la misma intervención, rechazó que el material difundido constituyera un listado.

“Primero, no hubo ninguna lista. No hubo una lista. Se presentaron nombres. Luisa lo que presentó y además está demostrado, lo que demostró es el uso de las plataformas digitales, de las redes sociales, para amplificar, incluso generar noticias falsas a partir de una noticia”, sostuvo.

Luisa María Alcalde Luján, titular de la CJEF, presentó en una comparecencia previa nombres y cuentas de periodistas, medios de comunicación y comentaristas que, según su explicación, integran una primera capa de una red que origina o legitima contenidos críticos contra el Gobierno Federal.

La exposición fue cuestionada por analistas, organizaciones civiles y periodistas, quienes advirtieron que la difusión de esos nombres desde una plataforma oficial podía derivar en ataques y en la estigmatización de los comunicadores señalados.

Sheinbaum Pardo negó que los periodistas mencionados hayan sido censurados o que la presentación equivaliera a una relación de “malos periodistas”.

Insistió en que algunas de sus publicaciones son retomadas por cuentas pagadas para amplificar mensajes y construir tendencias de opinión adversas a la Administración federal.

Defendió también el derecho de réplica del Gobierno federal frente a publicaciones que considere incompletas o falsas, y acusó que algunos medios emplean “medias verdades” como propaganda política.

“No hay censura. Pero sí hay mecanismos en las redes sociales que amplifican noticias falsas para generar opinión o adjetivos para generar opinión”, manifestó.