Sheinbaum aclara que México no suspendió el envío de petróleo a Cuba y que la ayuda humanitaria continúa

La Presidenta Claudia Sheinbaum aclaró este miércoles que nunca afirmó que se hubiera suspendido el envío de petróleo a Cuba y subrayó que “la ayuda humanitaria a Cuba como a otros países continúa” porque México “siempre ha sido solidario” y estas determinaciones forman parte de la soberanía nacional.

Con ello, la Mandataria precisó su postura respecto al envío de petróleo de Pemex a la isla, luego de que sus declaraciones de la conferencia matutina de ayer generaran interpretaciones sobre una posible suspensión del suministro.

Sheinbaum afirmó que nunca habló de una suspensión del suministro.

“Yo nunca hablé de si se había suspendido o no se había suspendido, eso fue una interpretación posterior a partir de una nota que salió en un periódico”.

Este miércoles reiteró que tanto los contratos comerciales como la ayuda humanitaria destinada a Cuba siguen sujetos a decisiones soberanas del Estado mexicano.

Detalló que existen dos vías mediante las cuales México envía petróleo a Cuba: los contratos establecidos por Pemex con instituciones del gobierno cubano y los apoyos otorgados como parte de la ayuda humanitaria.

“Hay dos vías por las que se entrega petróleo a Cuba. Una es a través de contratos que establece Petróleos Mexicanos con alguna institución del gobierno cubano, y la otra es la ayuda humanitaria, que también se envía petróleo por ayuda humanitaria, como otras cosas que se envían por ayuda humanitaria”, dijo.

Para sustentar esa práctica, recordó que “recientemente Estados Unidos envió ayuda humanitaria a la isla. Y otros países han enviado ayuda humanitaria a la isla”.

Subrayó que la colaboración humanitaria permanece activa: “La ayuda humanitaria a Cuba como a otros países continúa porque México siempre ha sido solidario con todo el mundo y son decisiones soberanas”.

Sobre la continuidad del envío de crudo bajo este esquema, añadió que esto deberá definirse “a partir de las solicitudes”.



La aclaración tras las declaraciones del martes

Este martes, la presidenta señaló que “la decisión de cuando se envía, cómo se envía, pues es una decisión soberana y está en términos de lo que defina Pemex en función de los contratos o ya en todo caso el gobierno, de una decisión humanitaria de emplear en determinadas circunstancias”.

En esa conferencia, Sheinbaum evitó confirmar si había una suspensión y reiteró que, al tratarse de una facultad soberana, cualquier determinación “se toma en el momento en que sea necesario”, y que “en todo caso se informará” si se renuevan los envíos o si se trata de una decisión definitiva.

Las declaraciones se dan luego de que una investigación de Bloomberg revelara que Pemex tenía programada la exportación de un cargamento de petróleo para finales de enero, pero este no se concretó. El señalamiento generó cuestionamientos sobre un posible cese de suministros hacia la isla.

En 2025, el primer año de Gobierno de Sheinbaum, México registró el mayor volumen de exportaciones petroleras hacia Cuba en un cuarto de siglo. El valor de lo enviado ascendió a 10 mil millones de pesos, cuatro veces más que lo exportado durante todo el sexenio de Enrique Peña Nieto, de acuerdo con la serie histórica del Banco de México.



Tensiones en el Caribe y presiones desde Washington

Cuba enfrenta una crisis energética derivada de la caída de Nicolás Maduro y la suspensión del flujo de petróleo venezolano, que La Habana recibía desde el año 2000 a cambio de servicios profesionales.

Con el derrocamiento de Maduro el 3 de enero y el posterior control estadounidense del sector energético venezolano, el gobierno de Donald Trump ha advertido directamente al régimen cubano que ya no recibirá crudo desde Caracas.

“Cuba caerá muy pronto. Cuba es una nación que está muy cerca de caer. Obtenían su dinero de Venezuela. Obtenían su petróleo de Venezuela. Y ya no lo están obteniendo”, afirmó Trump.

El 12 de enero advirtió, además: “¡No habrá más petróleo ni dinero para Cuba: cero! Les sugiero encarecidamente que alcancen un acuerdo, antes de que sea demasiado tarde”.