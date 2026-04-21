Sheinbaum acuerda con gasolineros fijar en 28 pesos el litro de diésel

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo alcanzó este 21 de abril un acuerdo con representantes del sector gasolinero para establecer en 28 pesos por litro el precio máximo del diésel, luego de una reunión celebrada en Palacio Nacional que se prolongó por al menos una hora.

Mauricio González Puente, representante de la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo, confirmó el pacto ante la prensa al término del encuentro.

“Decidimos todos que vamos a apoyar a la Presidenta, que nos pidió que pongamos a 28 pesos el diésel”, declaró González Puente, quien precisó que ese tope se respetará “hasta que se compongan las cosas”.

El encuentro fue convocado después de que Sheinbaum Pardo reprochó públicamente, durante su conferencia matutina de este mismo martes, los precios que distintas estaciones de servicio en el País mantenían por encima del umbral acordado.

“No hay razón de ser para el precio que están poniendo en el diésel muchas gasolineras. No tienen por qué estar poniendo el diésel en este nivel”, afirmó la Mandataria nacional.

El acuerdo retoma un compromiso previo que, según informó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la semana anterior, ya había sido pactado de forma voluntaria con las empresas del sector para que el precio del diésel no rebasara los 28 pesos por litro.

Sin embargo, tanto la Presidencia como la Procuraduría Federal del Consumidor detectaron que numerosas estaciones de servicio incumplieron ese pacto en distintas regiones del País, lo que derivó en la instalación de lonas para exhibir públicamente a los expendios que ofrecían los hidrocarburos a precios superiores.

Paul Karam, director de Hidrosina, descartó que la reunión hubiera tenido un tono de confrontación.

“Nombre, para nada”, respondió al ser cuestionado sobre si la Presidenta reprendió al sector.

Por su parte, Emmanuel Jiménez, directivo de Gas Imperial, anticipó que el gremio sostendría un segundo encuentro con Sheinbaum Pardo el 22 de abril para continuar las negociaciones.

La reunión, a la que asistió un grupo de aproximadamente seis representantes del sector que ingresaron a Palacio Nacional sin hacer declaraciones poco antes de las 18:00 horas, forma parte de la estrategia del Gobierno federal para contener el impacto inflacionario derivado del alza en los precios de los combustibles.

Sheinbaum Pardo había señalado que el diésel cuenta con un subsidio gubernamental, argumento con el que descalificó el incremento de precios aplicado por las gasolineras.