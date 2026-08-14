Sheinbaum acusa a ‘Alito’ de arrodillarse ante EU por pedir sanciones contra mexicanos

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo criticó al dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional, Alejandro Moreno Cárdenas, por acudir a Estados Unidos a promover sanciones contra políticos mexicanos, entre ellas el retiro de visas a consejeros del Instituto Nacional Electoral, y lo comparó con quienes buscaron la injerencia extranjera en el País durante el Siglo XIX.

“¿Qué político mexicano va a agacharse, arrodillarse frente a Estados Unidos? ¿Qué se puede esperar de una persona así?”, cuestionó,

“Son aquellos que quieren que en México gobierne otro País. Son herederos de Santa Anna, son herederos de Maximiliano”, afirmó.

Sostuvo que México debe mantener una relación de coordinación con Estados Unidos, pero sin subordinación.

“No somos herederos de los que se arrodillan frente a los poderosos. No somos herederos de los que van a buscar la injerencia extranjera para dominar a México”, afirmó.

Moreno Cárdenas ha realizado cinco viajes a Washington desde el inicio del Gobierno encabezado por Sheinbaum Pardo: en febrero y agosto de 2025, así como en febrero, mayo y agosto de 2026.

En su visita más reciente presentó una queja ante el Departamento de Estado contra tres consejeros electorales.

El dirigente priista señaló ante autoridades estadounidenses a los consejeros Arturo Castillo, Rita Bell López y Frida Gómez, integrantes de la Comisión de Quejas y Denuncias del INE, instancia que ordenó retirar publicaciones en las que el político campechano vinculaba a Morena con el crimen organizado.

En ese escrito, Moreno Cárdenas invocó como antecedente la revocación de la visa al juez brasileño Alexandre de Moraes y sostuvo que Estados Unidos ha empleado sus herramientas frente a lo que considera afectaciones graves a la libertad de expresión.

En mayo de 2026, el líder priista también respaldó la propuesta del congresista republicano Carlos Giménez para revisar y revocar las visas de legisladores de Morena que expresaron apoyo al ex dirigente cubano Raúl Castro.

Moreno Cárdenas enfrenta en la Cámara de Diputados una solicitud de desafuero por acusaciones de peculado y uso indebido de atribuciones durante su gestión como Gobernador de Campeche, entre 2015 y 2019. El expediente continúa bajo análisis de la Sección Instructora.