Sheinbaum acusa a EU de propiciar división en el Cártel de Sinaloa por caso de ‘El Mayo’

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que Estados Unidos debió informar a México sobre el paradero de Ismael Zambada García, “El Mayo”, para que las autoridades nacionales realizaran su detención, en vez de permitir su traslado a ese país.

Durante su conferencia, sostuvo que la presunta intervención estadounidense en la operación provocó una división interna en el Cártel de Sinaloa y una escalada de violencia en esa entidad y en otras regiones del País.

“¿Qué debería de haberse hecho? Dar la información de dónde estaban para que hubiera sido el Estado mexicano quien detuviera a esos delincuentes. El resultado hubiera sido distinto”, dijo Sheinbaum Pardo.

Añadió que, al llevar a un presunto delincuente secuestrado por otro presunto delincuente a Estados Unidos, con la presunta participación de ese país, se provocó una división interna que generó violencia en Sinaloa y en otras entidades.

Recordó que las operaciones de personal de agencias estadounidenses no pueden realizarse en territorio mexicano, pues las acciones de inteligencia, planeación y ejecución corresponden únicamente a instituciones nacionales.

“Las operaciones que se realizan en nuestro País solamente las pueden hacer las instituciones mexicanas. No puede haber participación en operativos por parte de agentes o de personal de las agencias o instituciones del Gobierno de Estados Unidos, porque finalmente se cede soberanía”, señaló.

Consideró que la apertura a las agencias estadounidenses y la estrategia de guerra contra el narcotráfico no redujeron la violencia durante los Gobiernos de Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, sino que elevaron los homicidios en el País.

Sostuvo que la coordinación con Estados Unidos, mediante el intercambio de información para que sean las instituciones mexicanas quienes realicen los operativos, ofrece mejores resultados que la actuación unilateral.

“Es mejor coordinarnos, es mejor colaborar, que los resultados siempre son mejores cuando colaboramos que cuando se actúa de manera unilateral, incluso violando la soberanía. Es mejor, mucho mejor”, agregó.

“El Mayo” Zambada fue trasladado a Estados Unidos el 25 de julio de 2024, en un episodio que las autoridades estadounidenses describieron como una entrega y que la familia del capo señaló como un secuestro orquestado con la participación de Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín Guzmán Loera.

El hecho desató una guerra interna entre las facciones de “Los Chapitos” y “Los Mayos” que ha dejado miles de víctimas en Sinaloa.