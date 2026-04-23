Sheinbaum acusa a Gobierno de Chihuahua de violar la soberanía por colaborar con agentes de la CIA

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo responsabilizó Gobierno de Chihuahua de violar la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional al solicitar la participación de agentes presuntamente pertenecientes a la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en operativos contra el narcotráfico, sin informar al Gobierno federal.

El incidente se originó el 20 de abril, cuando dos agentes estadounidenses y dos elementos de la Agencia Estatal de Investigación de Chihuahua murieron al desbarrancarse su vehículo en la Sierra Tarahumara, tras el desmantelamiento de laboratorios de drogas en los municipios de Guachochi y Morelos.

Desde Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo señaló que la falla principal recayó en las autoridades estatales, al haber coordinado con una agencia de Estados Unidos sin la autorización del Gobierno federal.

“La falta es de ellos, de pedir la colaboración. Por supuesto, el Gobierno de Estados Unidos, el Embajador de Estados Unidos debería haber informado a las instancias federales, pero la principal falla está en el Gobierno estatal que solicitó esta colaboración y eso está en contra de la Constitución y de la Ley de Seguridad Nacional”, declaró.

La Secretaría de Relaciones Exteriores entregó un extrañamiento formal al Embajador Ronald Johnson, para solicitar información sobre la identidad de los agentes, la fecha de su ingreso al País y el alcance de su participación en el operativo.

Sheinbaum Pardo subrayó que cualquier colaboración de agencias extranjeras en materia de seguridad debe canalizarse obligatoriamente a través de la SRE y contar con la aprobación del Gobierno federal.

“No aceptamos la participación en campo en los operativos. Lo hemos dejado muy claro con el Gobierno de Estados Unidos y tenemos otras formas de colaboración y cooperación”, enfatizó.

El diario Los Angeles Times reveló que, en total, cuatro agentes de la CIA participaron en el operativo del fin de semana del 19 y 20 de abril de 2026, y no únicamente los dos que fallecieron en el accidente.

Según ese rotativo, que citó fuentes anónimas, los funcionarios estadounidenses utilizaron uniformes de la AEI para camuflarse entre los elementos mexicanos, y la intervención habría sido la tercera ocasión en lo que va del año en que agentes de la CIA participaron en operaciones antinarcóticos en Chihuahua.

Un primer vehículo en el que viajaban dos de los agentes de la CIA, junto con Pedro Román Oseguera Cervantes, director de la AEI, y Manuel Genaro Méndez Montes, agente de esa corporación, se precipitó al barranco provocando la muerte de sus cuatro ocupantes. Los dos agentes restantes de la CIA intentaron realizar un rescate a pie, sin éxito.

La Secretaría de la Defensa Nacional participó en el operativo con 73 militares para garantizar, según fuentes castrenses, la seguridad periférica en el sitio del desmantelamiento de los laboratorios de drogas, a solicitud de la Fiscalía estatal, sin que los mandos conocieran la presencia de personal extranjero.

“La Sedena no pide identidad de cada uno de los agentes con los que colabora. No podíamos saber quiénes eran los que acudían ahí y si había personas de Estados Unidos”, indicaron esas fuentes.

El Fiscal de Chihuahua César Gustavo Jáuregui Moreno informó que en el aseguramiento participaron alrededor de 80 elementos estatales y 40 de la Defensa, como resultado de una investigación de aproximadamente tres meses realizada en conjunto entre la AEI y la Sedena.

Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, sostuvo que la ley prohíbe la participación de agentes extranjeros en acciones en campo dentro del territorio mexicano.

“Tenemos un intercambio permanente de información con agencias de Estados Unidos, incluyendo la que usted menciona, pero en todos los operativos —aun cuando hay intercambio de información—, nunca han participado en ninguna acción en campo”, aseguró García Harfuch, quien recibió en sus oficinas de la Ciudad de México a la Gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, por instrucción de la Presidenta de la República.

Sheinbaum Pardo intentó comunicarse de manera directa con Campos Galván, pero no lo logró.

“La busqué, no estaba en la oficina, contestó el Secretario particular”, explicó.

Informó que instruyó al Consejo de Seguridad para que enviara un comunicado a todos los gobernadores del País con el propósito de recordarles las leyes que rigen la colaboración en materia de seguridad con gobiernos extranjeros, en particular con Estados Unidos.

El Senado de la República, con el respaldo del PAN, aprobó un dictamen mediante el cual se invitó a Campos Galván y a Jáuregui Moreno a participar en una reunión de trabajo para aclarar las circunstancias del operativo.

La Presidenta de México descartó que el incidente fuera a deteriorar la relación diplomática con Estados Unidos.

“No tendría por qué. Nosotros no queremos generar un conflicto con Estados Unidos, lo que queremos es que si estamos trabajando bien, si estamos avanzando, que se cumpla el entendimiento. No es un asunto de que queramos escalar un problema, pero tampoco podemos ser omisos a nuestra Constitución y a nuestras leyes”, declaró.

Señaló que la soberanía nacional no está sujeta a interpretación y que la colaboración entre gobiernos estatales y agencias extranjeras, al margen del Gobierno Federal, constituye una vulneración directa a dicha soberanía.