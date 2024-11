Sheinbaum acusa a Jorge Romero, presidente electo del PAN, de liderar ‘cártel inmobiliario’

El Diputado federal con licencia, Jorge Romero Herrera, presidente electo del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional, sería el jefe del “cártel inmobiliario”, un supuesto grupo político de la alcaldía Benito Juárez, según acusó la Presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo.

”Es el jefe del ‘cártel inmobiliario’, el presidente del PAN. Lo conocimos muy bien en la Ciudad de México, probablemente no fueron los de abajo quienes revelaron, incluso los propios empresarios, como testigos, revelaron el modus operandi de ese grupo muy corrupto de la alcaldía Benito Juárez”, afirmó.

”Este grupo que llega hoy a la dirigencia del PAN es conocido por los propios panistas, pues de estos esquemas de mucha corrupción que nacieron en esta alcaldía. Entonces pues así que digan qué renovación tuvo el Partido Acción Nacional, no mucha, ¿verdad?”, comentó.

Durante su conferencia de prensa matutina, Sheinbaum Pardo mencionó que Romero Herrera también era representante del conservadurismo en México.

”Entonces, pues ese es el hoy representante del Partido Acción Nacional y es parte del conservadurismo, que además ni siquiera se deciden si están de acuerdo o no con los programas sociales”, manifestó.

Además, Sheinbaum Pardo exhibió un fragmento del libro “Decisiones difíciles”, escrito por el ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa, en el que manifestó su desacuerdo con el actuar de Romero Herrera, cuando fue delegado de la Benito Juárez.

”Hay que preguntarle a Calderón qué opina de Jorge Romero, a ver si lo tienen por ahí. En su libro, [Calderón Hinojosa] dice que Jorge Romero de la Ciudad de México, ex delegado en Benito Juárez, famoso por los casos de corrupción que constantemente empresas extorsionadas revelan”, narró.

“‘Un amigo suyo y sobrino mío me relató que dejó de trabajar con él cuando el propio Romero le confesó que asociaciones de ambulantes y otros le representaban a su grupo ganancias de 7 millones de pesos al mes, con ellos además habían filtrado el padrón del PAN en toda la Ciudad’. Eso es lo que opina Calderón, que no es precisamente alguien que apoye a la ‘4t’, ¿verdad?”, agregó.

Antes, durante una entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva, en la cadena Radio Fórmula, Romero Herrera dijo que ofrecerían diálogo una sola vez con el Gobierno federal. Sin embargo, enfatizó que si los dejaban “con la mano extendida”, los panistas alzarían la voz en las calles.

“Vamos a ser una oposición que ofrezca diálogo a este Gobierno, una vez vamos a ofrecer ese diálogo y después ellos ya sabrán, nada más que luego no le digan a la gente que el PAN solo sabe estar en contra y oponerse. Si no quieren ese diálogo, el PAN va a darse su lugar y vamos a alzar la voz, sin groserías, nos vamos a ir a las calles, si este Gobierno hace como que ni nos ve ni nos oye”, apuntó.

La noche del 10 de noviembre, la Comisión Organizadora Nacional de la Elección del Comité Ejecutivo Nacional reportó que el Diputado federal con licencia ganó la elección interna para renovar del CEN del PAN, con casi 95 mil votos a su favor, equivalentes al 79.9 por ciento, con el 89.9 por ciento de los sufragios computados. Sin embargo, el ejercicio estuvo marcado por una abstencionismo cercano al 65 por ciento.

Adriana Dávila Fernández sumó 23 mil 887 votos, equivalentes al 20 por ciento. De un padrón total de 302 mil militantes, con ese 89.9 por ciento computado, votaron apenas 118 mil 552 panistas, alrededor del 35 por ciento del total. En la Alcaldía de Benito Juárez, donde gobernó Romero Herrera, sufragaron 987 militantes, de un total de 2 mil 604, un porcentaje del 37 por ciento.

Tras reconocer su derrota, Dávila Fernández, aseguró que aunque los números favorecían a Romero, no estaba convencida de la legitimidad del proceso interno para renovar la dirigencia nacional del PAN.

”Los números oficiales y las actas que tengo en mi poder, y que siguen llegando a nuestro comité de campaña, definen un resultado que favorece a mi contrincante, pero no estoy convencida de la legitimidad del proceso”, aseguró a través de un comunicado.

Afirmó que desde un inicio no se tuvo certeza en el proceso, se violó la legalidad y fue una elección inequitativa. Aunque aseguró que no deseaba la división, ni la muerte de Acción Nacional, insistió que la sumisión ante la mentira era cobardía.

”Así, de esa manera, hoy ganaron. Hago un llamado a la nueva dirigencia: el modelo del PAN que ustedes han construido desde la última década no funciona. No sé si tengan la voluntad y el compromiso ético para hacer del PAN una institución que merezca ser heredera del legado demócrata y liberal de [Manuel] Gómez Morín”, explicó Dávila Fernández.

”Nadie puede sentirse orgulloso cuando alrededor del 70 por ciento de los panistas no fue a votar. El mensaje de abstencionismo de nuestros militantes es claro: las cargadas no entusiasman. La nómina de gobiernos no es suficiente para convocar. Las almas no se mueven con dinero sino con ideas y conductas dignas de ser imitables”, expresó.

”El silencio ante la injusticia es complicidad; abdicar en la búsqueda de la verdad hace esclavas a las personas; y Acción Nacional nació exigiendo democracia para la justicia en la libertad”, indicó.

“En los próximos días, una vez cotejadas las actas con los resultados oficiales y hacer un balance sobre lo sucedido en este proceso, decidiré el contenido de mi convocatoria para hacer de este país una patria ordenada y generosa, para una vida mejor y más digna para todos”, abundó Dávila Fernández, quien también agregó que el modelo de partido de los “padroneros”, con el código genético marca “Yunes”, no le servía a México.

”De ese modelo simulador, tramposo, corrupto y ruin solo medran unos cuantos pero daña al país, al PAN, a su militancia y, especialmente, a todos los electores que buscan en nosotros una alternativa democrática frente a la regresión autoritaria que está imponiendo el partido oficial”, finalizó.