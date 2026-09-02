Sheinbaum acusa a la DEA de buscar dividir al Gabinete de Seguridad

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que la Administración de Control de Drogas (DEA) busca debilitar y dividir al Gobierno federal, luego de que el titular de esa agencia advirtiera que funcionarios mexicanos de alto nivel que habrían dado protección al Cártel Jalisco Nueva Generación figuran en su lista prioritaria.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, sostuvo que esas declaraciones responden a una táctica de injerencia dirigida contra gobiernos que defienden su soberanía. “Dividirnos internamente es una de sus estrategias, no de ahora, de siempre, generar divisiones al interior del Gabinete de Seguridad, generar divisiones al interior del Gabinete federal son tácticas que usan ellos de injerencia”, declaró.

El 23 de agosto, Terrance Cole, director de la DEA, señaló que una acusación desclasificada por autoridades estadounidenses expuso casos de corrupción gubernamental en México, con funcionarios de alto nivel que trabajarían directamente con organizaciones criminales.

“Hace dos semanas, advertimos a esos mismos funcionarios gubernamentales que actualmente trabajan con el CJNG. Este es un esfuerzo de todos para proteger a nuestros ciudadanos estadounidenses”, indicó entonces.

Agregó que mantiene comunicación constante con Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, y que ambas dependencias intercambian información de manera permanente.

Sheinbaum Pardo respondió que ese intento de fractura no prosperará debido a la cohesión del Gabinete de Seguridad.

“Lo que pasa es que se topan con pared porque el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México tiene una coordinación y una unidad enorme”, expresó al enumerar la participación de las secretarías de la Defensa Nacional, de Marina y de Seguridad y Protección Ciudadana, además de la Secretaría de Gobernación y la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal.

Añadió que las tres instituciones de seguridad operan con entendimiento pleno y descartó rupturas internas.

“Piensan que por hablar bien de uno y mal de otros van a generar al interior división, pero pues fracasan en eso porque no lo logran, porque hay mucha coordinación y mucho patriotismo de todos en la defensa de México”, afirmó.

La Presidenta ubicó los señalamientos del director de la DEA en el contexto de las elecciones intermedias que se celebrarán en Estados Unidos en noviembre de 2026, y consideró que el tema mexicano suele emplearse con fines electorales en ese País.

“Y como hemos dicho, que se ocupen de los asuntos de allá, acá nos ocupamos nosotros de los asuntos de acá y nos coordinamos como lo hemos hecho hasta ahora”, indicó.

Recordó que autoridades estadounidenses han manifestado públicamente su respeto a la decisión mexicana de mantener su soberanía como marco de la cooperación bilateral en materia de seguridad.