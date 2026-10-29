Sheinbaum acusa a Taddei de traicionar la confianza del pueblo

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que la ex consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Taddei Zavala, traicionó la confianza del pueblo de México, negó que su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, hubiera avalado su nombramiento y rechazó que perteneciera a Morena.

Lo expresó durante su conferencia de prensa matutina en la Ciudad de México.

“Yo creo que Guadalupe Taddei traicionó la confianza del pueblo de México, hay que decirlo así”, declaró.

Cuestionada respecto al presunto respaldo de López Obrador a la ex consejera presidenta, la Presidenta de la República ordenó proyectar un video de la sesión de la Cámara de Diputados en la que fue elegida por insaculación, el 31 de marzo de 2023.

“No la avaló. Habló, dijo, qué bueno que disminuyó su sueldo”, respondió, y sostuvo que el reconocimiento a la reducción salarial no implicaba un aval a su actuación posterior.

“¿Cómo fue electa Guadalupe Taddei, por el Presidente de la República? No, fue electa por el Congreso de la Unión a partir de una tómbola”, agregó Sheinbaum Pardo, quien también rechazó los intentos de vincularla con Morena.

“Lo que quieren poner ahora, que es lo que traen todos, Guadalupe Taddei era de Morena, pues no, no era de Morena”.

Advirtió que no habrá encubrimiento si se acreditan irregularidades en la gestión de Taddei Zavala y señaló a la Auditoría Superior de la Federación como la autoridad que debe investigarla.

“Y nadie la defiende. Si cometió irregularidades, nadie la defiende, porque no se puede defender a quien haya cometido irregularidades”, afirmó.

Sostuvo que la ex consejera presidenta formó parte de una burocracia electoral cuyos integrantes se rotan entre organismos y que durante años contrató a un grupo reducido de empresas proveedoras de materiales electorales, esquema que, según dijo, opera desde 1999 y ha sobrevivido a distintas reformas electorales.

Acusó que algunas de esas compañías operan como intermediarias y carecen de trabajadores propios.

“Hay un problema que es todavía más grave desde mi punto de vista. Y es que estas empresas que tienen más de 20 años son verdaderos coyotes”, expresó.

“Terminamos con los mapaches, los que hacían los fraudes electorales. Pero hay que acabar con los coyotes”, añadió.

Sheinbaum Pardo anunció que presentará una propuesta para convertir a Talleres Gráficos de México en una empresa con consejo de administración y observación externa, con el fin de que produzca la mayor parte del material electoral que utilizan el INE y los organismos electorales estatales.

“Nosotros vamos a presentar una propuesta la próxima semana para que Talleres Gráficos se vuelva una empresa como tal con su Consejo de Administración y con observación externa. Porque ahí es donde tiene que producirse la mayor parte del material electoral”, dijo.

Bajo ese esquema, explicó, otros insumos como chalecos del personal electoral, mamparas y artículos de casilla podrían adquirirse mediante contrataciones abiertas a un mayor número de proveedores.

“A poco no hay cientos y cientos de empresas que puedan hacer eso en el País, hasta miles me atrevería a decir que se abra todo eso”, señaló.

Respecto a los comicios de 2027, la Presidenta aseguró que su realización está garantizada y pidió al INE transparentar las próximas licitaciones y asegurar la disponibilidad de la papelería electoral.

Reconoció que el organismo es autónomo y que el Gobierno federal no puede determinar sus contrataciones, aunque puede formular recomendaciones.

Añadió que, concluida esa elección, habrá tiempo para retomar una reforma electoral que reduzca el costo de los comicios y el financiamiento público de los partidos políticos.

El contrato de mayor monto concretado durante la gestión de Taddei Zavala fue el de la fabricación de la credencial para votar en 2025, por mil 75 millones de pesos, ganado por un consorcio encabezado por la empresa Cosmocolor e integrado también por Talleres Gráficos e Icards Solution, y operado por el proveedor José Alfredo Hernández Casillas.

En documentos públicos, representantes de empresas participantes denunciaron un proceso dirigido: el cambio reiterado de las bases, la ampliación del radio de distancia exigido para acreditar planta o bodega, la reducción del requisito de experiencia de 2 millones de documentos emitidos a 200 mil, la exigencia de perfiles con maestrías y certificaciones específicas, y la obligación de contratar a la empresa HuBOX para la emisión del código QR, compañía que ya trabajaba con Cosmocolor.

Según esas denuncias, Cosmocolor acreditó experiencia con convenios celebrados con su propio socio, Icards Solution, y los códigos QR presentaron sobrecostos: en 2022 costaron 1.7 centavos de dólar y en el nuevo proceso se ofertaron en 12 centavos, mientras valuadores externos ubican su precio de mercado en 5 centavos de dólar.

Según reveló en exclusiva el diario Reforma, la relación entre Taddei Zavala y Hernández Casillas quedó documentada con videos e imágenes de reuniones organizadas por el proveedor, entre ellas una celebración del cumpleaños de la ex consejera presidenta.

Fernando Marón, dueño de Cosmocolor, fue buscado el 28 de octubre de 2026 para conocer su versión, sin que se obtuviera respuesta.

En el Estado de México, el Instituto Electoral del Estado de México asignó al menos ocho contratos por 30 millones de pesos entre 2023 y 2025 a Corporativo Zeg, Cajas Graf y Formas Finas y Materiales, empresas de Hernández Casillas, investigadas por la Unidad de Inteligencia Financiera por presunta simulación de competencia, triangulación de recursos y operaciones con factureras.

Las tres compitieron de manera simultánea en la licitación IEEM/LPN/14/2023, declarada desierta tras señalamientos de presuntas irregularidades; Cajas Graf y Formas Finas llegaron a la etapa final, pero sus propuestas fueron desechadas por incumplimientos técnicos, según reportó el IEEM el 8 de noviembre de 2023.

El 15 de marzo de 2023, Corporativo Zeg y Formas Finas y Materiales se repartieron partidas de la licitación IEEM/LPN/02/2023 para material electoral de la elección de la Gubernatura, por 8.3 y 3 millones de pesos, respectivamente.

El día 30 de marzo de ese año, Formas Finas recibió por invitación restringida un contrato de 386 mil pesos para útiles de papelería, y el 17 de abril del mismo año, otro de 559 mil pesos para urnas con mamparas de la Consulta Infantil y Juvenil.

El contrato de mayor monto fue la adjudicación directa por comité emitida el 13 de marzo de 2025, por 15.7 millones de pesos, otorgada a Cajas Graf para la elección judicial extraordinaria.

En sesión extraordinaria celebrada el 28 de octubre de 2026, el Consejo General del IEEM devolvió los acuerdos del formato único y del manual de supervisión de producción del material electoral, con los que se iniciarían las adquisiciones para los comicios locales de 2027.

La propuesta fue de la consejera July Armenta, presidenta de la Comisión de Organización, y la respaldaron las otras seis consejeras.

“El momento político exige tener la sensibilidad de la prudencia, y redoblar esfuerzos también es parte de cumplir con nuestro trabajo”, dijo Armenta.

La consejera Karina Vaquera planteó que el organismo se someta a una auditoría externa o de la ASF, y la consejera presidenta del IEEM, Amalia Pulido, rechazó que la decisión ponga en riesgo el proceso electoral.

Pulido atribuyó la concentración de proveedores al Reglamento de Elecciones del INE.

“El que existan en el mercado tres, cuatro o cinco empresas que solamente tengan esas características, o puedan producir eso, responde a estas características que están puestas en el Reglamento Nacional”.

La consejera Paula Melgarejo defendió la adjudicación directa por comité para la elección judicial extraordinaria.

“Si no lo hubiéramos hecho así, no hubiéramos tenido boletas para la elección y creo que ahí sí se pone en riesgo un proceso electoral”.