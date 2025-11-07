Sheinbaum acusa abandono a jóvenes en periodo neoliberal, ante caso de menor que asesinó a Alcalde Carlos Manzo

Luego de que la Fiscalía General del Estado de Michoacán informó que identificó al presunto homicida del Alcalde de Uruapam Carlos Alberto Manzo Rodríguez como Víctor Manuel Ubaldo Vidales, de 17 años y originario de Paracho, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que en el periodo neoliberal se abandonó a las juventudes de México.

Durante su conferencia de la prensa matutina también rechazó que se hubiera “abrazado” a la delincuencia con la estrategia del ex Presidente Andrés Manuel López Obrador, de “Abrazos, no balazos”.

Declaró que la estrategia de seguridad no era solamente presencia de las fuerzas de seguridad o fortalecimiento de las las fiscalías.

“Tiene que tener un contenido, necesariamente, de atención a las causas”, enfatizó.

“Nadie quiere que los jóvenes se acerquen a los grupos delincuenciales, fueron demasiados años, 36 de abandono de los jóvenes. Apenas se recuperó, durante seis años una política de avance en la educación y en atención a los jóvenes”, agregó.

“La derecha criticó esto de ‘Abrazos, no balazos’, porque decían ellos que eran ‘abrazos a la delincuencia’. ¡Falso! Nadie planteó nunca eso, el asunto es que hay que acercarse a los jóvenes, les llamaron ‘ninis’, les llamaron ‘rechazados’. Tenemos que hacer todo lo que esté en nuestras manos para que ningún joven se acerque a un grupo delincuencial”, expresó al destacar el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

“La estrategia de seguridad no es solamente presencia de las fuerzas de seguridad, el fortalecimiento de las fiscalías, las detenciones, no solamente es eso, tiene que tener un contenido necesariamente de atención a las causas. Ningún mexicano o mexicana, bueno, nadie quiere que los jóvenes se acerquen a los grupos delincuenciales”, destacó.

”Nuestro objetivo es, justamente, a través de la cultura, el deporte y la educación, y de una visión distinta de las y los jóvenes, la posibilidad de darles todas las opciones para que no tengan a la delincuencia organizada como opción de vida”, agregó.

“Una estrategia de seguridad tiene que tener una parte formal de presencia de la Policía, de la Guardia Nacional, presencia de las fuerzas federales, la inteligencia, la investigación, la coordinación, las detenciones, la judicialización, pero tiene que tener atención a las causas”, afirmó.

Sheinbaum Pardo adelantó que el domingo 9 de noviembre se presentaría el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, en el que se destacaría la presencia de fuerzas federales, reforzamiento de fiscalías y la atención a las causas, además de que reiteró que hacía falta fortalecer la estrategia en dicha entidad.

”Tenemos que hacer todo lo que esté en nuestras manos para que ningún joven se acerque a un grupo delincuencial, esa es nuestra visión. Por eso es el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia porque no es solamente la presencia de las fuerzas federales, las detenciones, o la fortaleza de las fiscalías o que los jueces hagan su trabajo, para que haya detenciones de personas que presuntamente pertenecen a los grupos delincuenciales y que tengan sus juicios, sino la atención a las causas”, subrayó.

“Tiene que haber más escuelas, más atención, más cultura, más deporte, de tal manera que los jóvenes se sientan atendidos y no vean en un grupo delincuencial una opción, que parece dar recursos, pero es una opción de muerte”, mencionó.

”El domingo presentamos el plan Michoacán por la Paz y la Justicia. Ya lo vamos a presentar porque no nos vamos a ir de Michoacán. Ha habido programas de Bienestar, ha habido presencia de la Guardia Nacional, pero tenemos que fortalecerla más. Hay que fortalecer la estrategia en Michoacán”, añadió Sheinbaum Pardo.

Este viernes, ciudadanos se movilizaron en la denominada “Marcha por la Paz y la Justicia”, para exigir un alto a la inseguridad, las extorsiones y los asesinatos en el municipio de Uruapan.

La marcha, difundida por cámaras empresariales, transportistas, gasolineros, colegios de profesionistas y colectivos ciudadanos, partió de la glorieta ubicada entre Paseo Lázaro Cárdenas y avenida Latinoamérica, para avanzar rumbo a la pérgola municipal.

Los manifestantes acudieron vestidos con camisas blancas o negras, banderas negras de México en señal de luto, moños negros en negocios y viviendas, globos y cartulinas con mensajes en apoyo a la familia del alcalde.

Además del recorrido, se declaró un paro general de actividades, por lo que acordaron suspender operaciones como símbolo de luto y exigencia de justicia.