$!Sheinbaum acusa ‘campañas sucias’ y celebra siete años de la 4T ante más de 600 mil personas en el Zócalo

Ante un Zócalo capitalino que luce lleno este sábado, la Presidenta Claudia Sheinbaum encabeza la conmemoración por los siete años de que Morena llegó a la Presidencia y comenzó lo que Andrés Manuel López Obrador denominó la Cuarta Transformación de la vida pública de México.
Sheinbaum abrió su mensaje acusando campañas sucias y atribuyendo ataques al gobierno a medios, consultores y grupos opositores, tanto nacionales como extranjeros, en una línea similar a la utilizada por el expresidente López Obrador.
“Por más campañas sucias, bots y alianzas para inventar calumnias e intentar decir que México no es democrático, no vencerán al pueblo de México ni a su Presidenta”, afirmó.
La mandataria destacó la magnitud de la concentración al inicio de su discurso y recordó el origen político del movimiento.
“Somos más de 600 mil personas reunidas hoy”, dijo, y añadió que en 2018 “el pueblo tomó una decisión sabia y valiente” al impulsar el proyecto encabezado por López Obrador.
Sheinbaum continuó su discurso acusando que en meses recientes se han difundido mentiras y desinformación sobre el gobierno y la 4T, tanto en redes sociales como en espacios de opinión. Señaló que la oposición ha intentado construir “realidades virtuales” y sostuvo que una de las narrativas más frecuentes es la supuesta erosión democrática del país.
“Una de las mentiras más socorridas es que México es cada vez menos democrático; se olvida el fraude de 1988, el desafuero, el fraude de 2006 y la compra masiva de votos. Jóvenes, entonces no había elecciones libres”, afirmó, al mencionar también que en 1994 Ernesto Zedillo “cambió a un plumazo toda la Corte”.
La presidenta agregó que también es falso que su gobierno recurra a la represión y aseguró que nunca han actuado en contra del pueblo.
“Dicen que somos represores y eso es mentira; jamás hemos reprimido al pueblo, y si algún funcionario se sobrepasa, es sancionado”, indicó.
Sheinbaum aseguró que los gobiernos anteriores dejaron un daño profundo por las políticas neoliberales, al señalar afectaciones sociales y económicas durante esas décadas.
“Los privilegios del neoliberalismo dejaron pobreza, desigualdad y entregaron recursos a intereses privados”, resumió.
También recordó que en 2019 se incorporó a la Constitución la prohibición de la condonación de impuestos y sostuvo que su gobierno no permitirá el regreso de los privilegios fiscales.
“Lo que no puede volver es la justicia selectiva; el gobierno está para servir al pueblo”, dijo.
La presidenta enumeró cambios impulsados en materia laboral, de pensiones y seguridad social: la creación de centros de conciliación, la reducción de comisiones de Afores, el Fondo de Pensiones del Bienestar, la eliminación de la subcontratación y la incorporación de trabajadores de plataformas a la seguridad social.
“Vamos hacia una jornada laboral de 40 horas en 2030, con reducciones graduales a partir de 2027”, señaló.
Respecto a la recaudación, afirmó que los ingresos del país aumentaron sin subir impuestos y atribuyó ese incremento al combate a la corrupción.
“La recaudación aumentó en 501 mil millones de pesos solo por combatir la corrupción”, indicó.
Sheinbaum sostuvo que los programas sociales se ampliaron y que hoy los apoyos se entregan sin intermediarios y sin condicionamientos políticos.
“Más de 32 millones de familias reciben apoyos directos sin compra de voto ni afiliación obligatoria”, afirmó.
Siete años de transformación. Zócalo de la Ciudad de México https://t.co/9BAlk0spPM— Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein)
December 6, 2025
La Presidenta cerró destacando que el movimiento mantiene el respaldo de la juventud y defendió que la transformación continúa.
“Las y los jóvenes están, en su mayoría, con la transformación de la vida pública de México”, dijo.
Zócalo, abarrotado desde temprano
A unas horas de que iniciara el acto central convocado por la presidenta Claudia Sheinbaum para conmemorar los siete años del gobierno federal de la Cuarta Transformación, el Zócalo de la Ciudad de México ya luce lleno.
Aunque el evento estaba programado para iniciar a las 11:00 de la mañana, asistentes comenzaron a llegar a lo largo de la madrugada de este sábado, y hacia las 7:30, la plancha capitalina lucía completamente abarrotada.
“Venimos a apoyar los cambios”
Animal Político observó desde temprano la llegada de grupos movilizados al Centro Histórico. En las inmediaciones de Avenida Morelos y Bucareli se registró la presencia de varios autobuses estacionados que transportaron a personas que asistirán al evento convocado en el Zócalo.
Entre ellas se encontraba Rocío Franco, quien comentó que viajó desde Iztapalapa junto con integrantes del grupo Nueva Generación, dedicado a proyectos de vivienda por autoproducción.
Franco señaló que acudió “en apoyo a la presidenta, a los cambios que ha habido, al apoyo de la cuarta transformación”, y calificó de positiva la gestión federal.
Sobre las protestas de campesinos registradas en días pasados, consideró que “están siendo utilizados”, aunque reconoció que sus protestas son legítimas, pues “sí hay deficiencias”. Agregó que los rezagos vienen de décadas: “En 60 años que han estado otros gobiernos no han hecho nada. En siete años tampoco se va a hacer lo que no hicieron en 60 años”.
Desde distintos puntos del país también se registró el arribo de grupos movilizados. En las inmediaciones del Monumento a la Revolución, se observan filas de camiones provenientes de Tamaulipas, Coahuila, Chiapas, Naucalpan, Sonora y Colima, que trasladaron a asistentes rumbo al Zócalo para participar en la concentración convocada por la presidenta.
La Marcha del Tigre
En paralelo a la movilización de la llamada 4T, a través de redes sociales se convocó a la Marcha del Tigre, concentrará a las 9:00 de la mañana en el Ángel de la Independencia para marchar al Zócalo, en apoyo a la presidenta Claudia Sheinbaum. El nombre de la movilización retoma la metáfora del “tigre”, popularizada por Andrés Manuel López Obrador desde 2018.
Ese año, durante la 81ª Convención Bancaria en Acapulco, López Obrador utilizó por primera vez esa imagen al advertir que, en caso de un fraude electoral, él no contendría la reacción social. “A ver quién va a amarrar al tigre; el que suelte al tigre que lo amarre”, dijo entonces, en referencia a la inconformidad que, aseguró, podría desatarse si no se respetaba la voluntad popular.
Los ejes del mensaje que dará Sheinbaum
Durante su conferencia matutina del 4 de diciembre, Sheinbaum adelantó los ejes del mensaje que dará en la concentración. Señaló que abordará “los logros, las conquistas del pueblo de México en estos siete años” y definirá “hacia dónde vamos, hacia dónde va la Cuarta Transformación y por qué tenemos que seguir luchando”.
La presidenta sostuvo que la lucha continúa desde el gobierno. “No es que nosotros hayamos dejado de luchar”, dijo. Añadió que antes se buscaba transformar el país desde la oposición y que hoy se sigue trabajando “con otros instrumentos, con otros mecanismos” para mantener “la unión entre pueblo y gobierno que nos permita seguir avanzando”.
Sheinbaum afirmó que también hablará de los pendientes. “Vamos a hablar de los retos hacia adelante, todo lo que tenemos que seguir avanzando”, comentó. Entre los avances, mencionó que “hay una disminución de 13.5 millones de mexicanos y mexicanos de la pobreza”, pero advirtió que es necesario “que más mexicanos salgan de la pobreza extrema y de la pobreza”.
La mandataria indicó que su mensaje incluirá los principios del movimiento. Explicó que abordará “cómo gobernamos; por qué es importante mantener la Austeridad Republicana; gobernar con humildad; por qué es fundamental que no haya corrupción; por qué es fundamental que sigamos defendiendo la soberanía de nuestro país”. Calificó la movilización como “esta gran celebración del sábado 6 de diciembre”.
Respuesta a la marcha de Generación Z
La concentración ocurre días después de la marcha de Generación Z México, en la que se registraron protestas contra el gobierno de Sheinbaum y enfrentamientos entre policías y manifestantes en el primer cuadro de la capital.
Sobre esas protestas, Sheinbaum ha sostenido que el gobierno y la ciudadanía son “invencibles” frente a quienes “buscan ‘provocar alguna violencia’”, y aseguró que “no hay fuerza que pueda detenerlos”. Sus declaraciones se dieron después de las movilizaciones que dejaron al menos 40 detenidos y 120 personas heridas, según el reporte de la policía capitalina.
La Presidenta defendió la cercanía entre su administración y la población. “Por eso hay tanta aprobación, porque no hay divorcio entre el pueblo y gobierno, somos uno solo, jamás nos vamos a separar del pueblo de México”, sostuvo. Agregó que “cuando el gobierno responde a su pueblo, no hay fuerza que nos pueda detener, somos invencibles, pueblo y gobierno”.
También advirtió frente a quienes, dijo, intentan generar inestabilidad. “Quienes provocar alguna violencia, el pueblo de México dice no, juntas y juntos gobierno y pueblo estamos construyendo la paz”, declaró. Añadió que cuando alguien “anda buscando en el extranjero apoyo para venir a intervenir en México”, su mensaje es que “México es un país libre, independiente y soberano”.
Un día antes, Sheinbaum había condenado los hechos ocurridos durante la marcha en el Zócalo capitalino. Señaló que “había muy pocos jóvenes” y que “de manera violenta” fueron retiradas vallas y se rompieron vidrios, por lo que reiteró su llamado a protestas pacíficas. “Si uno no está de acuerdo, hay que manifestarse de manera pacífica. Nunca hay que utilizar la violencia para cambiar, siempre por la vía pacífica”, dijo.