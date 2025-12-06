$!Sheinbaum acusa ‘campañas sucias’ y celebra siete años de la 4T ante más de 600 mil personas en el Zócalo

Ante un Zócalo capitalino que luce lleno este sábado, la Presidenta Claudia Sheinbaum encabeza la conmemoración por los siete años de que Morena llegó a la Presidencia y comenzó lo que Andrés Manuel López Obrador denominó la Cuarta Transformación de la vida pública de México. Sheinbaum abrió su mensaje acusando campañas sucias y atribuyendo ataques al gobierno a medios, consultores y grupos opositores, tanto nacionales como extranjeros, en una línea similar a la utilizada por el expresidente López Obrador. “Por más campañas sucias, bots y alianzas para inventar calumnias e intentar decir que México no es democrático, no vencerán al pueblo de México ni a su Presidenta”, afirmó. La mandataria destacó la magnitud de la concentración al inicio de su discurso y recordó el origen político del movimiento. “Somos más de 600 mil personas reunidas hoy”, dijo, y añadió que en 2018 “el pueblo tomó una decisión sabia y valiente” al impulsar el proyecto encabezado por López Obrador. Sheinbaum continuó su discurso acusando que en meses recientes se han difundido mentiras y desinformación sobre el gobierno y la 4T, tanto en redes sociales como en espacios de opinión. Señaló que la oposición ha intentado construir “realidades virtuales” y sostuvo que una de las narrativas más frecuentes es la supuesta erosión democrática del país. “Una de las mentiras más socorridas es que México es cada vez menos democrático; se olvida el fraude de 1988, el desafuero, el fraude de 2006 y la compra masiva de votos. Jóvenes, entonces no había elecciones libres”, afirmó, al mencionar también que en 1994 Ernesto Zedillo “cambió a un plumazo toda la Corte”. La presidenta agregó que también es falso que su gobierno recurra a la represión y aseguró que nunca han actuado en contra del pueblo. “Dicen que somos represores y eso es mentira; jamás hemos reprimido al pueblo, y si algún funcionario se sobrepasa, es sancionado”, indicó. Sheinbaum aseguró que los gobiernos anteriores dejaron un daño profundo por las políticas neoliberales, al señalar afectaciones sociales y económicas durante esas décadas. “Los privilegios del neoliberalismo dejaron pobreza, desigualdad y entregaron recursos a intereses privados”, resumió. También recordó que en 2019 se incorporó a la Constitución la prohibición de la condonación de impuestos y sostuvo que su gobierno no permitirá el regreso de los privilegios fiscales. “Lo que no puede volver es la justicia selectiva; el gobierno está para servir al pueblo”, dijo. La presidenta enumeró cambios impulsados en materia laboral, de pensiones y seguridad social: la creación de centros de conciliación, la reducción de comisiones de Afores, el Fondo de Pensiones del Bienestar, la eliminación de la subcontratación y la incorporación de trabajadores de plataformas a la seguridad social. “Vamos hacia una jornada laboral de 40 horas en 2030, con reducciones graduales a partir de 2027”, señaló. Respecto a la recaudación, afirmó que los ingresos del país aumentaron sin subir impuestos y atribuyó ese incremento al combate a la corrupción. “La recaudación aumentó en 501 mil millones de pesos solo por combatir la corrupción”, indicó. Sheinbaum sostuvo que los programas sociales se ampliaron y que hoy los apoyos se entregan sin intermediarios y sin condicionamientos políticos. “Más de 32 millones de familias reciben apoyos directos sin compra de voto ni afiliación obligatoria”, afirmó.

La Presidenta cerró destacando que el movimiento mantiene el respaldo de la juventud y defendió que la transformación continúa. “Las y los jóvenes están, en su mayoría, con la transformación de la vida pública de México”, dijo. Zócalo, abarrotado desde temprano A unas horas de que iniciara el acto central convocado por la presidenta Claudia Sheinbaum para conmemorar los siete años del gobierno federal de la Cuarta Transformación, el Zócalo de la Ciudad de México ya luce lleno. Aunque el evento estaba programado para iniciar a las 11:00 de la mañana, asistentes comenzaron a llegar a lo largo de la madrugada de este sábado, y hacia las 7:30, la plancha capitalina lucía completamente abarrotada. “Venimos a apoyar los cambios” Animal Político observó desde temprano la llegada de grupos movilizados al Centro Histórico. En las inmediaciones de Avenida Morelos y Bucareli se registró la presencia de varios autobuses estacionados que transportaron a personas que asistirán al evento convocado en el Zócalo. Entre ellas se encontraba Rocío Franco, quien comentó que viajó desde Iztapalapa junto con integrantes del grupo Nueva Generación, dedicado a proyectos de vivienda por autoproducción. Franco señaló que acudió “en apoyo a la presidenta, a los cambios que ha habido, al apoyo de la cuarta transformación”, y calificó de positiva la gestión federal. Sobre las protestas de campesinos registradas en días pasados, consideró que “están siendo utilizados”, aunque reconoció que sus protestas son legítimas, pues “sí hay deficiencias”. Agregó que los rezagos vienen de décadas: “En 60 años que han estado otros gobiernos no han hecho nada. En siete años tampoco se va a hacer lo que no hicieron en 60 años”. Desde distintos puntos del país también se registró el arribo de grupos movilizados. En las inmediaciones del Monumento a la Revolución, se observan filas de camiones provenientes de Tamaulipas, Coahuila, Chiapas, Naucalpan, Sonora y Colima, que trasladaron a asistentes rumbo al Zócalo para participar en la concentración convocada por la presidenta.