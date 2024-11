Sheinbaum acusa contradicciones en las declaraciones de Ken Salazar

En las declaraciones de Ken Salazar, Embajador de Estados Unidos en México, existe una disparidad, acusó la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, ya que, aseguró, el diplomático estadounidense un día dice una cosa y luego otra.

El miércoles, Salazar aseguró que no funcionó la estrategia de “abrazos, no balazos”, implementada en materia de seguridad por el Gobierno encabezado por el ahora ex Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Durante su conferencia de prensa matutina de este jueves, la Presidenta respondió al embajador estadounidense.

“Primero: vale la pena decirlo, hay diferencias entre lo que dice el embajador de Estados Unidos, un día con lo que dice otro día, tal fue el caso por ejemplo de la reforma al Poder Judicial [de la Federación]. En una ocasión dijo que le parecía bien, una semana después dijo que iba a ser muy malo para México. Les voy a poner una declaración que hizo Salazar hace algún tiempo”, recordó.

“Entonces, ¿cuál declaración escuchamos? ¿La de ayer o la de hace unos meses? Ese es primer tema porque tiene que haber consecuencia, tiene que haber lógica en las declaraciones que hace uno, no puede uno declarar primero una cosa y luego declarar otra”.

Sheinbaum hizo hincapié en la disparidad de declaraciones de Salazar y y pugnó porque exista coordinación entre ambos gobiernos, pero no subordinación.

“Segundo tema: México es un país libre, independiente, soberano, nos coordinamos con el Presidente, el Presidente López Obrador tuvo un diálogo de alto nivel que le llamaron el Diálogo Bicentenario en distintos temas: tráfico de drogas, tráfico de armas, porque es de un lado y del otro, migración, seguridad”, dijo.

“Hay coordinación y va a seguir habiendo coordinación, porque es muy importante, porque tenemos una frontera común. Entonces, tiene que haber coordinación, tiene que haber diálogo de alto nivel que nos permita coordinarnos en diferentes temas que importan a uno y a otro país, además somos socios comerciales, pero no subordinación, eso no”.

La Mandataria enfatizó que México es un país libre, independiente, soberano, y se trabaja juntos, pero no hay subordinación.

“Es una relación distinta, es una relación de iguales entre dos países independientes soberanos que compartimos mucho, compartimos familias, porque hay familias de un lado y de otro lado de la frontera, compartimos economía, comercio y también compartimos problemas y esos problemas nos coordinamos para resolverlos”, manifestó.

“¿Ha tenido algún contacto con el embajador o va a tener algún mensaje?”, le preguntó un reportero. “El canciller (Juan Ramón de la Fuente) tiene ahí relación con el embajador”, respondió Sheinbaum.

Tras las declaraciones de Ken Salazar el miércoles, la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que envió una nota diplomática a la Embajada de Estados Unidos en México.

“En la nota, México manifestó su extrañamiento por los mensajes emitidos por el actual embajador de Estados Unidos en nuestro país”, indicó la Cancillería mexicana en un comunicado.