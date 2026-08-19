Sheinbaum acusa doble discurso del director de la DEA

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo advirtió que Terrance Cole, titular de la Administración para el Control de Drogas (DEA), mantiene un doble discurso respecto a México, luego de que elogiara al Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, pese a haber acusado previamente vínculos entre el Gobierno mexicano y el crimen organizado.

Durante su conferencia de prensa matutina, reconoció el contraste entre el mensaje difundido por Cole en la conferencia antidrogas realizada en Argentina —donde calificó al titular de la SSPC como un socio confiable de Estados Unidos— y sus señalamientos anteriores contra autoridades mexicanas.

Al ser cuestionada directamente respecto a si el funcionario estadounidense manejaba un doble discurso, Sheinbaum Pardo respondió: “Lo que tú dices es cierto, unas veces en un tema, otras veces dicen otro tema. Lo importante para nosotros en este evento es que el mundo entero conociera qué estamos haciendo en México, cómo lo estamos haciendo, cuál es nuestra relación con Estados Unidos y de respeto a la soberanía, y los resultados”.

Detalló que la etapa de mayor cercanía entre la DEA y el Gobierno de México correspondió a la administración del ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa, y que durante el mandato de Enrique Peña Nieto la relación continuó, aunque con menor intromisión.

“Ya con el Presidente López Obrador se pusieron reglas para todos los agentes de Estados Unidos que están en México. Cuando viene la detención del General Cienfuegos en Estados Unidos, que después se encuentra que fue una detención que no tenía ningún sustento, entonces viene un distanciamiento, particularmente con la DEA porque la DEA lo detuvo”, recapituló.

El caso del ex Secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda, detenido en territorio estadounidense y posteriormente liberado sin que prosperara la imputación en su contra, marcó el punto de quiebre que llevó a México a establecer reglas específicas para la actuación de agentes extranjeros en el País.

Sheinbaum Pardo añadió que la designación de organizaciones criminales como terroristas derivó en modificaciones al marco constitucional mexicano.

“Cuando se nombran los grupos de la delincuencia organizada como terroristas, nosotros modificamos la Constitución y fortalecimos la Ley de Seguridad Nacional para garantizar que los agentes de Estados Unidos en México y la relación con las agencias o con el Gobierno de Estados estuviera siempre en el marco de protección y de defensa de nuestra soberanía con los cuatro principios”, expresó.

Reveló que en un principio había decidido que García Harfuch no acudiera al encuentro en Buenos Aires, pero su Gabinete de Seguridad le recomendó por unanimidad enviar una representación para explicar la estrategia mexicana, sus resultados y el esquema de cooperación con Estados Unidos bajo los principios de soberanía, confianza mutua y colaboración sin subordinación.

El 18 de agosto, Cole presentó a Harfuch ante la 40 Conferencia Internacional para el Control de Drogas —organizada por la DEA y el Gobierno argentino— como “un socio de confianza y un buen amigo de Estados Unidos”.

Destacó la trayectoria del Secretario federal y aseguró que comprende las amenazas que representan las organizaciones trasnacionales que trafican drogas, corrompen instituciones y destruyen familias.

No obstante, el 14 de julio, el mismo funcionario afirmó que existía una “conexión mortal” entre los cárteles y el Gobierno mexicano, al que señaló de formar parte del mismo problema.

La conferencia se desarrolla del 18 al 20 de agosto de 2026 y reúne en Argentina a delegados de más de 100 países para abordar la cooperación contra el narcotráfico, el lavado de dinero y el crimen organizado transnacional.