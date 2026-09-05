Sheinbaum acusa ‘infiltrados del PRIAN’ tras protesta en evento en Colima; critica reunión entre Fox y el PRI

Apenas un día después de que el ex Presidente Vicente Fox se reunió con el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, la Presidenta Claudia Sheinbaum acusó de “infiltrados del PRIAN” a un grupo de personas que protestó durante su gira de rendición de cuentas en el estado de Colima.

En distintos momentos del evento se escucharon gritos y consignas que interrumpieron el discurso de la Mandataria. De acuerdo con reportes periodísticos, entre los inconformes había supuestos activistas ambientales y pescadores que se oponen a la ampliación del puerto de Manzanillo por las posibles afectaciones a la laguna de Cuyutlán, además de una mujer que acusaba a Morena de ser un “narcogobierno”.

Sheinbaum dijo que atendería sus reclamos al concluir el evento, pero, ante la insistencia de los gritos, preguntó a los asistentes si estaban de acuerdo en que los manifestantes guardaran silencio. “Ya si no respetan a la mayoría, pues es que son unos irrespetuosos, ¿verdad?”, expresó.

Como las consignas continuaron, la Presidenta pidió a sus simpatizantes ignorarlas.

“Hagan de cuenta que no están. Nada de violencia. Son muy irrespetuosos, así es el PRIAN. Seguro pertenecen al PRIAN, aquí de infiltrados”, acusó, sin presentar pruebas de que los inconformes estuvieran vinculados con los partidos Revolucionario Institucional o Acción Nacional.

La protesta continuó mientras Sheinbaum repasaba los gobiernos anteriores y cuestionaba la reunión que sostuvieron Fox y el dirigente nacional del PRI.

“Ayer se reunió Fox con Alito, imagínense. Quieren regresar al pasado de corrupción y privilegios”, lanzó.

A través de una publicación en las redes sociales, este viernes se dio a conocer el encuentro entre ambos personajes. Fox acudió a la sede nacional del PRI para hablar con Moreno y otros dirigentes sobre la construcción de una oposición rumbo a las elecciones de 2027. Al encuentro también asistieron los coordinadores parlamentarios Rubén Moreira y Manuel Añorve, así como integrantes de la organización Alma de México.

Durante su mensaje, Sheinbaum acusó al PRI y al PAN de haber simulado durante años que eran fuerzas distintas y responsabilizó a los gobiernos neoliberales de convertir en deuda pública el rescate bancario del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa). Aseguró que cada dos años se destinan 50 mil millones de pesos del presupuesto al Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, sin que disminuya la deuda.

“¿El pueblo de México quiere regresar al pasado?”, preguntó ante la respuesta negativa de sus simpatizantes. Sheinbaum cerró su mensaje defendiendo la continuidad de la Cuarta Transformación, mientras todavía se escuchaban algunas protestas entre el público.



Tercer día recorriendo el País

Este sábado, la Presidenta Claudia Sheinbaum continúa su gira por todo el país como parte de la rendición de cuentas por su Segundo Informe de Gobierno.

En Colima, la Mandataria destacó la entrega de pensiones para adultos mayores y personas con discapacidad, becas para estudiantes y la construcción de viviendas en el estado.

Durante el acto “Honestidad y Resultados”, realizado en la Unidad Deportiva José María Morelos y Pavón, en el municipio de Colima, la Mandataria aseguró que 245 mil 365 personas de la entidad reciben algún programa social, con una inversión de 6 mil 38 millones de pesos.

Sheinbaum también destacó la construcción de 20 mil 700 viviendas, la modernización de la autopista Armería-Manzanillo y los avances del proyecto Agua para Colima. Además, anunció que durante septiembre comenzarán las asambleas para construir 198 consultorios del IMSS-Bienestar en el estado.

Como parte de su gira, este sábado Sheinbaum también rindió mensajes en plazas públicas de Jalisco y Nayarit