Sheinbaum acusa injerencia de EU por retiro de visa de Andrés Manuel López Beltrán

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que la cancelación de la visa estadounidense a Andrés Manuel López Beltrán tiene “un sentido político esencialmente” y representa una forma de injerencia en la política mexicana, al no existir, según su valoración, otra explicación para la medida adoptada por el Gobierno de Estados Unidos.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, sostuvo que las revocaciones de visas aplicadas a mexicanos que Washington clasifica como personas políticamente expuestas carecen de un criterio uniforme.

“Mi opinión es que esta cancelación de visas que han hecho, ellos le llaman ‘a personas políticamente expuestas’, tiene un sentido político esencialmente, porque no es parejo a todos los países si su sentido fuera relacionado con delincuencia o con alguna prueba de algún tema relacionado con la entrada de un ciudadano a Estados Unidos”, expresó.

La Presidenta añadió que un contraste con lo ocurrido en otras naciones de América Latina refuerza su lectura del caso.

“Esto es un sentido de injerencia en la política mexicana, eso es mi opinión, porque no veo yo otra razón”, declaró.

Planteó que la relación bilateral debe sustentarse en el respeto mutuo y que México debe señalar los episodios en los que considere que existe una intención distinta.

Sheinbaum Pardo señaló que el Gobierno de Estados Unidos no ha presentado pruebas contundentes en casos previos, entre ellos el del Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

Ante la pregunta sobre cómo debe responder el Estado mexicano frente a estas determinaciones, respondió: “Hay que ser valientes, no hay otra cosa”.

Insistió en que México es un país libre, independiente y soberano, y acusó que en Estados Unidos se busca utilizar el tema mexicano con fines de política interna de cara a sus propios comicios.

También acusó que la derecha mexicana emplea el caso para su beneficio político y sostuvo que ese sector resulta cada vez más entreguista respecto a Estados Unidos.

Añadió que durante el periodo neoliberal se abrió la puerta a las agencias estadounidenses en territorio nacional.

El pronunciamiento ocurrió un día después de que López Beltrán, hijo del ex Presidente Andrés Manuel López Obrador, difundiera una carta dirigida a Donald Trump, Presidente de Estados Unidos, fechada en Teapa, Tabasco.

En el documento, publicado el jueves, atribuyó la cancelación de su visa a Marco Rubio, Secretario del Departamento de Estado, y a Christopher Landau, subsecretario de la misma dependencia, a quien calificó como “el quita visa”.

En la misiva, López Beltrán aseguró que ambos funcionarios “no cuentan con ninguna prueba contra mi persona, acerca de algún acto inmoral o delictivo” y calificó la determinación como una “burda y perversa canallada”, atribuida a un motivo que definió como politiquero y propagandístico.

Pidió a Trump responder si estaba enterado de la decisión y si no le parecía un acto prepotente, además de cuestionar por qué no destituye a los dos funcionarios estadounidenses.

Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional, respondió a la carta y exigió al hijo del ex Presidente rendir cuentas.

“Mejor empieza por dar explicaciones tú. Habla de tus relaciones, tus negocios, tu corrupción, tus lujos, tu clan y de cada señalamiento público que rodea a tu grupo político por sus vínculos con los cárteles del crimen organizado”, escribió el dirigente priista, quien respaldó la postura del Gobierno estadounidense frente al combate a las organizaciones criminales.

El Partido Acción Nacional demandó, mediante un comunicado, que la Presidenta informe qué sabe su Gobierno sobre la revocación, si recibió información oficial de Estados Unidos y por qué las instituciones mexicanas no han abierto una investigación contra López Beltrán.

El partido planteó que la Presidenta debe decidir si gobierna México o administra lo que denominó el encubrimiento del clan López Beltrán, y exigió que Morena suspenda cualquier candidatura a su favor.

En el mismo posicionamiento, el PAN pidió que la Fiscalía General de la República cite a López Beltrán para aclarar presuntos vínculos con contrabando de combustibles, tráfico de influencias y operaciones con recursos de procedencia ilícita, y que la Unidad de Inteligencia Financiera rastree cuentas, transferencias y contratos de su círculo cercano.

Advirtió que el uso de una curul o del fuero constitucional como refugio frente a las indagatorias resultaría inaceptable.

López Beltrán dejó la Secretaría de Organización del Comité Ejecutivo Nacional de Morena el 25 de mayo de 2026 para concentrarse en su proyecto electoral en el distrito 6 de Tabasco, rumbo a las elecciones intermedias de 2027.