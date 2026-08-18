Sheinbaum acusa uso político de las visas contra la Cuarta Transformación

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que sectores del Gobierno de Estados Unidos lanzan ataques contra el proyecto de Nación que encabeza, y ubicó la revocación de visas a mexicanos dentro de esa estrategia política.

Durante su conferencia de prensa matutina, sostuvo que el manejo de ese documento migratorio responde a un uso político y no a criterios estrictamente administrativos.

“El otro tema tiene que ver con el ataque y el uso político que hace por lo menos unos sectores del Gobierno de los Estados Unidos en contra de nuestro proyecto o del proyecto de Nación que representamos y este manejo de las visas desde nuestro punto de vista tiene que ver con esto y así lo hemos denunciado y así lo planteamos”, declaró.

Como sustento de su señalamiento, apuntó que existen personas sujetas a investigación en México que conservan su visa estadounidense, mientras otras la han perdido sin proceso abierto en el país.

“Hay personas que están siendo investigadas en México, y no hay revocación de visa de esas personas, algunos están pidiendo su desafuero, entonces, ¿es político o no es político?”, cuestionó.

Sheinbaum Pardo precisó que el retiro del documento no constituye un asunto de Estado, sino una relación individual entre el solicitante y la representación diplomática estadounidense, y reconoció que su administración no ha pedido información oficial al respecto.

“A nosotros no nos dan información de la Embajada, el Departamento de Estado de Estados Unidos claramente ha dicho que la solicitud y la revocación no es asunto de Estado, sino del individuo que solicitó la visa, es personal, y no hemos solicitado tampoco que nos digan cuántas personas les han revocado las visas y por qué razones”, detalló.

Sheinbaum Pardo descartó que sus señalamientos impliquen un rompimiento con el Gobierno de Estados Unidos, aunque advirtió que no renunciará a fijar postura pública.

“Ahora, que eso represente una ruptura de relaciones con el Gobierno de Estados Unidos, no, nosotros queremos la mejor relación pero tampoco debemos dejar de informar y debemos dejar de decir lo que pensamos, tanto a nivel diplomático como a nivel público”, agregó.

La Presidenta vinculó la ofensiva con el calendario electoral estadounidense y sostuvo que sectores políticos de ese país buscan colocar a México en el centro del debate rumbo a los comicios de noviembre.

“Entonces, así es y más ahora que ellos tienen su elección de noviembre y siempre buscan, porque es histórico no de ahora, que México se convierta en un tema para su elección”, expresó.

Los problemas internos de Estados Unidos, y no México, asentó, deberían ocupar la agenda de esa contienda.

“Como lo hemos dicho México no es un tema en su elección, para su elección el tema es los problemas que tienen dentro de Estados Unidos que son bastantes, no es México”, planteó.

Sheinbaum Pardo cerró el tema con una defensa de la soberanía nacional y de los términos en que su Gobierno concibe la cooperación bilateral.

“Nosotros en México tenemos una buena relación, tenemos coordinación sin subordinación pero en México deciden los mexicanos nadie más no va a decidir ni el Departamento de Estado ni el Departamento de Justicia lo que ocurre en México”, afirmó.